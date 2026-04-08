Uithoorn – Volleybalvereniging SAS’70 is een groeiende club. De trainingsgroepen voor jeugd van 12 tot 18 jaar zitten erg vol en met vijf deelnemende jeugdteams in de competitie is er sprake van een actieve jeugdafdeling. In april is gestart met een nieuwe jeugd-instroomgroep. De trainingen zijn op de woensdagen van 17.30 tot 18.30 uur in de Scheg. In deze groep trainen zowel jongens als meiden. Ook kennismaken? Stuur een mailtje naar jeugd-voorzitter@sas’70.nl. Bij SAS’70 mag je drie keer meetrainen om te kijken of deze sport bij je past. Voor de jeugd van 6 tot en 12 jaar is ook nog ruimte. Zij trainen op de dinsdagen van 17.00 tot 18.00 uur. De zaaltrainingen gaan door tot en met de maand mei.

Op de foto: SAS’70 start nieuwe instroomgroep volleybal. Foto: aangeleverd.