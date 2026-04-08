Kom in de Kas: kwekers in de regio openen hun deuren

Regio – Zes glastuinbouwbedrijven in de regio open zaterdag 11 april hun deuren tijdens Kom in de Kas, het grootste publieksevenement van de Nederlandse glastuinbouw. Bezoekers krijgen een uniek kijkje achter het glas bij de teelt van groente, fruit, bloemen en planten. Onze regio staat wereldwijd bekend om haar sterke en innovatieve sierteeltsector en dit evenement laat zien hoe veelzijdig en vooruitstrevend deze bedrijvigheid is.

Officiële opening in De Kwakel

Om 09.00 uur wordt de dag feestelijk geopend bij Wesselman Flowers in De Kwakel. De officiële start wordt verricht door wethouder Jan Hazen (Uithoorn), wethouder Adam Elzakalai (Amstelveen) en wethouder Sven Spaargaren (Aalsmeer), samen met Ruud Knorr, directeur van Greenport Aalsmeer. Ook is er tijdens de opening een goochelaar aanwezig, die zorgt voor een extra feestelijk tintje aan het begin van de dag.

Wethouder Hazen van gemeente Uithoorn benadrukt het belang van de glastuinbouw voor de regio: “De glastuinbouw is een krachtige en innovatieve sector die diep verweven is met onze lokale economie. Kom in de Kas laat prachtig zien hoeveel vakmanschap, passie en creativiteit schuilgaan achter de bloemen en planten die hier dagelijks worden geteeld. Ik nodig inwoners en bezoekers van harte uit om kennis te maken met deze wereld vol groei en vernieuwing.”

Dag vol verwondering

Tijdens Kom in de Kas ontdekken bezoekers hoe de moderne glastuinbouw werkt. Hoe helpen robots bij het telen van bloemen? Hoe ziet het proces van bol tot bloem eruit? En welke innovaties zorgen voor duurzaam en efficiënt telen? Door letterlijk tussen de gewassen te lopen, ervaren bezoekers hoe telers iedere dag werken aan kwaliteit, innovatie en energiebesparing. Joost van Wesselman van Wesselman Flowers kijkt uit naar de open dag: “Iedereen kent de tulp, maar het proces erachter blijft voor veel mensen een verrassing. Tijdens Kom in de Kas laten we zien hoe robotisering en vakmanschap samenkomen in een moderne, duurzame teelt.”

Activiteiten

Bezoekers zijn op 11 april tussen 09.00 en 16.00 uur welkom bij de zes deelnemende bedrijven. Overal worden rondleidingen, demonstraties en activiteiten georganiseerd. Voor kinderen zijn er speciale doe-activiteiten, zoals bloemschikken en speurtochten. De toegang is gratis en reserveren is niet nodig.

Deelnemende bedrijven zijn

– Schouten Opti-Fleurs (Meerlanden-weg 48, Amstelveen) – gerbera’s;

– MOES Tuinen Amstelveen (Meerlandenweg 27, Amstelveen) – groenten, bloemen, planten;

– Takii Europe (Hoofdweg 19, De Kwakel) – groenten, bloemen;

– GreenBalanZ (Mijnsherenweg 38, Kudelstaart) – orchideeën;

– Wesselman Flowers (Dwarsweg 45, De Kwakel) – tulpen;

– Ubink Cactus & Succulent (Mijnsherenweg 20, Kudelstaart) – cactussen.

Kom in de Kas

Kom in de Kas is het grootste publieksevenement in de Nederlandse glastuinbouw en wordt mede mogelijk gemaakt door de telers/leden van GroentenFruit Huis en Royal FloraHolland en de sponsoren Plantion, Glastuinbouw Nederland, Interpolis, Plants & Flowers Foundation Holland en Sazas. Afgelopen jaar trok Kom in de Kas ruim 145.000 bezoekers. Sinds 1977 presenteert Kom in de Kas de glastuinbouw aan het grote publiek als een toekomstgerichte en professionele sector. Een sector die op een verantwoorde manier onderneemt, van belang is voor de maatschappij, én kansen biedt voor werkgelegenheid, ookin de toekomst.

Meer informatie vindt u op: https://www.komindekas.nl.