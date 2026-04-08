Mette Bijlsma in finale Europa Cup BMX

Uithoorn – BMX-rijdster Mette Bijlsma is het gelukt om voor het eerst in haar carrière bij een Europa Cup wedstrijd in de finale te komen. In Tiel werd in het paasweekend de grootste BMX-wedstrijd in Nederland georganiseerd: in totaal deden meer dan 2.600 rijders uit 32 verschillende landen mee op de verschillende dagen op de BMX baan in Tiel.

De 15-jarige Mette, rijdster van UWTC en uitkomend voor The Pump Factory, reed zeer sterk in de klasse girls 15/16, met meerdere rit winsten. Op zondag 5 april werd zij uiteindelijk zesde in de finale met zeer sterke rijdsters uit heel Europa. Naast Mette heeft ook UWTC-rijder Thijs Pronk, beide dagen, de finale gehaald in de klasse junior men.

Ook een keer een BMX-wedstrijd van dichtbij meemaken? Zondag 12 april vindt op de BMX baan bij UWTC in Uithoorn de BMX West competitie plaats. Rijders uit heel west Nederland zullen dan strijden in verschillende klassen om de bekers. Locatie: Randhoornweg 100, Uithoorn. Wil je zelf een keer proberen hoe het is om te BMX-en bmxen? Schrijf je dan snel in voor de beginnerscursus door een mailtje te sturen naar: bmx-trainers@uwtc.nl.

Op de foto: Mette Bijlsma in finale van de Europa Cup BMX in Tiel. Foto: bmxsport.nl.