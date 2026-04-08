Muzikaal duo op klarinet en piano in De Schutse

Uithoorn – De bekende Nederlandse musici Camiel Boomsma (piano) en Marieke Vos (klarinet) verzorgen zondag 19 april in De Schutse in Uithoorn het slotconcert van het seizoen 2025-2026 van de Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn (SCAU).

Boomsma, ‘de dichter’ op de piano, was al vaker in Uithoorn, maar nog nooit samen met zijn levenspartner Marieke Vos op klarinet. Speciaal voor deze gelegenheid heeft het muzikale duo een prachtig programma samengesteld met klassiek-romantische werken: de Fantasiestücke van Schumann, de eerste klarinetsonate van Brahms en het klarinetconcert van Finzi.

Het concert begint om 14.30 uur; de deuren van de zaal gaan om 14.00 uur open. Losse kaarten van 18 euro zijn online te bestellen via www.scau.nl of te koop in de Readshop, winkelcentrum Zijdelwaard (naast de Jumbo). Vanaf twee uur op zondagmiddag zijn de resterende kaarten te koop aan de zaal. Jongeren tot en met 16 jaar betalen slechts 11 euro. Vanaf zondagavond 19 april 18.00 uur staat het nieuwe seizoen van SCAU 2026-2027 op de website; vanaf dat moment kunnen abonnementen en losse kaarten online besteld worden via www.scau.nl.

Camiel Boomsma

Pers en publiek prijzen de buitengewoon mooie klank en het unieke toucher van Camiel Boomsma. Zijn persoonlijke manier van spelen heeft hem naar gerenommeerde concertzalen gebracht (o.a. Amsterdam, Bayreuth, Venetië en Londen). Hij streeft er altijd naar dat de luisteraar zijn artistieke intenties hoort en voelt. Boomsma praat ook vaak over verschillende pianistische interpretaties met zijn moeder en zijn vrienden. Zijn spel wordt omschreven als gevoelig, expressief en met diepgang. Naast zijn carrière als musicus is Boomsma ook schrijver.

Marieke Vos

Marieke Vos is een Nederlandse klarinettiste en kamermusicus. In 2022 verscheen haar debuut-CD ‘Sliding Doors’ bij het platenlabel Etcetera Records. Vos is Leitner en Kraus Clarinet Artist en oprichter van het Nederlands Kamermuziek Ensemble, een collectief, waarmee zij in binnen- en buitenland concerten geeft. Vorig jaar werd haar tweede CD uitgebracht, genaamd ‘Souvenir du Voyage’. Vos en Boomsma lanceerden in 2020 de succesvolle serie ‘Mirantibus Concerten’, waarin zij samen met collega-musici de mooiste kamermuziekwerken spelen.

Op de foto: Camiel Boomsma (piano) en Marieke Vos (klarinet) zondag 19 april in De Schutse. Foto: aangeleverd.