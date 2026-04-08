Onderscheiding voor raadsleden bij afscheid gemeenteraad

De Ronde Venen – In de raadzaal van het gemeentehuis is dinsdagavond 31 maart afscheid genomen van de oude gemeenteraad. Op 18 maart is een nieuwe gemeenteraad gekozen. Veertien raadsleden uit de oude gemeenteraad keren niet terug in de nieuwe gemeenteraad, die 1 april is geïnstalleerd. De raadsleden Eelco Doorn (D66), Wim Stam (ChristenUnie-SGP) en Ernst Schreurs (GroenLinks-PvdA) kregen een Koninklijke Onderscheiding bij hun vertrek.

Versterken van lokale democratie

Met het afscheid van de gemeenteraad komt er een eind aan de bestuursperiode die in 2022 begon. Aan het begin van de vergadering stond wethouder Maarten van der Greft daar namens het college kort bij stil. “Raadslid zijn is allesbehalve vanzelfsprekend. Het vraagt tijd, energie en bovenal een groot gevoel van verantwoordelijkheid’’, zei hij. “Uw inzet heeft in belangrijke mate bijgedragen aan het versterken van onze lokale democratie. Daarvoor spreek ik namens het college mijn waardering en respect uit’’, aldus Van der Greft.

Persoonlijke toespraakjes

Burgemeester Rosan Kocken stond met korte, persoonlijke toespraakjes stil bij alle raadsleden die niet als raadslid terugkeren. Ook zij sprak waardering uit voor het vele werk dat de raadsleden hebben gedaan en de inzet die is gepleegd in de afgelopen bestuursperiode. “Een periode waarin veel is gebeurd en waarin constructief is samengewerkt’’, vatte Kocken samen. “Een periode waarin de gemeenteraad 47 keer bijeen is geweest en 329 besluiten heeft genomen over allerlei onderwerpen.’’

Koninklijke onderscheiding

Bij het vertrek van de raadsleden Ernst Schreurs, Eelco Doorn en Wim Stam stond burgemeester Kocken langer stil. Zij zijn alle drie benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, omdat zij minimaal twaalf jaar in de gemeenteraad hebben gezet. Wim Stam maakt sinds 2011 deel uit van de gemeenteraad. Burgemeester Kocken noemde hem een bevlogen, deskundig en betrokken raadslid die ook wel eens het ‘geweten van de gemeenteraad’ wordt genoemd. “Je staat bekend om je rustige stijl, je zorgvuldig gekozen woorden en je vermogen om zaken van meerdere kanten te bekijken. Je bent nauwkeurig in je werk en je loopt financiële stukken en verordeningen minutieus na. Als het volgens jou klopte, dan klopte het ook.’’

Eelco Doorn begon zijn carrière als raadslid in 2006, eerst in de gemeenteraad van Abcoude en na de herindeling in die van De Ronde Venen. Voordat hij in 2006 raadslid werd, was hij van 2002 tot 2006 wethouder in de gemeente Abcoude. Met het vertrek van Doorn verlaat een ‘zeer ervaren’ raadslid met veel kennis over Abcoude de gemeenteraad. “Een raadslid dat met humor, een scherpe blik en een grote dosis eerlijkheid het niet schuwde om buiten gebaande paden te treden. Niet alleen in woord, maar ook in daad. Een aantal jaren geleden zat het gebrek aan onderhoud van kunst in de openbare ruimte je zo hoog, dat je zelf borstel en olie pakte om het beeld De Schone Baadster in Abcoude een onderhoudsbeurt te geven’’, zei Kocken.

Langst zittende raadslid

Ernst Schreurs neemt na 32 jaar afscheid van de gemeenteraad en is daarmee het langstzittende raadslid in de provincie Utrecht. Kocken: “Gedurende drie decennia heb jij je onvermoeibaar ingezet voor tal van thema’s die het hart van onze lokale samenleving raken. Je streed voor betaalbare woningen voor starters, voor voorzieningen voor inwoners met lagere inkomens, en voor veiliger verkeer in onze dorpen. Maar je droeg ook een ander belangrijk ideaal uit: samenwerking. Je benadrukte dat fracties elkaar niet moeten bestrijden, maar versterken. Ieder vanuit de eigen politieke visie, maar altijd met het gezamenlijke doel om de gemeente verder te brengen.’’

Ook stond burgemeester Kocken stil bij het feit dat Ernst Schreurs langere tijd vicevoorzitter van de gemeenteraad is geweest, een rol die zijn gezag en ervaring volgens haar benadrukt. Schreurs is in zijn politieke carrière nooit wethouder geweest, maar hij had die functie volgens burgemeester Kocken prima kunnen vervullen. “Ernst Schreurs is de beste wethouder die De Ronde Venen nooit heeft gehad’’, zei ze, en gaf daarmee een bekende uitspraak van oud-politicus Hans Wiegel een nieuwe invulling.

Op de foto: De vertrekkende raadsleden (v.l.n.r.) Wim Stam, Ernst Schreurs en Eelco Doorn kregen bij hun afscheid van de gemeenteraad een koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Rosan Kocken. Foto: aangeleverd.