Ontdek de natuur rond de Vinkeveense Plassen

Regio – Wie de lente echt wil beleven, krijgt daar op zondag 12 april een uitgelezen kans voor. Koffiehuis De Goede Morgen aan de Vinkenkade 75 in Vinkeveen organiseert die dag een begeleide natuurwandeling langs de rand van de Vinkeveense Plassen, onder leiding van een gids van IVN Natuureducatie. De tocht belooft een combinatie van kennis, rust en beleving midden in het groen.

Deelnemers worden om 09.00 uur ontvangen met koffie en gebak bij het koffiehuis aan de Vinkenkade. Een uur later start de wandeling, die ongeveer twee uur duurt. Onderweg vertelt de IVN‑gids over de natuurwaarden van het gebied en de rol die het unieke landschap speelt voor planten, vogels en andere dieren. Bovendien is er aandacht voor de invloed van de omgeving op lichaam en geest, een thema dat tijdens meerdere stops wordt uitgelicht.

Rond 12.00 uur keert de groep terug bij De Goede Morgen, waar een warme kom soep klaarstaat. “Het wordt een ontspannen, leerzame ochtend voor iedereen die graag buiten is en meer wil weten over de prachtige natuur rondom de plassen”, zegt organisatrice Rosa. Kosten bedragen 25 euro per persoon, inclusief koffie/thee, gebak en soep. Aanmelden: info@koffiehuisdegoedemorgen.nl. Meer informatie is te vinden op www.koffiehuisdegoedemorgen.nl. De organisatie is ook actief op Instagram..

Op de foto: IVN‑wandeling zondag 12 april vanaf Koffiehuis De Goede Morgen. Foto: aangeleverd.