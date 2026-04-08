Regio – ‘Ouders Lokaal’ organiseert maandag 13 april van 20.00 tot 21.30 uur de zoomworkshop ‘Liefdevol grenzen stellen’, waarin belangstellenden leren hoe op een rustige en positieve manier grenzen bewaken. Geen strijd, maar samenwerken met je kind, ook op lastige momenten zoals bedtijd, schermtijd of eten. Deelname is gratis na aanmelding via de website: derondevenen.ouderslokaal.nl. Deze online workshop resulteert in blije kinderen, meer ontspannen ouders en vaker rust in huis en is gericht op ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd.