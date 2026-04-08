Paasbrunch bij De Wildenborch was weer een groot succes

Uithoorn – De bewoners van wooncomplex De Wildenborch in Uithoorn genoten 1 april opnieuw van een rijk gevulde en feestelijke paasbrunch. Net als in voorgaande jaren zorgde de bewonerscommissie voor een warm samenzijn, waarbij gezelligheid en saamhorigheid centraal stonden. Dankzij de gulle sponsoring van diverse Uithoornse supermarkten kon er bijzonder uitgebreid worden uitgepakt.

De Wildenborch is een bekend senioren- en wooncomplex in de wijk Meerwijk. Het is een levendige gemeenschap waar bewoners, vaak via de bewonerscommissie, diverse sociale activiteiten en evenementen organiseren.

Het Atrium was sfeervol versierd en al vroeg druppelden bewoners binnen, zichtbaar enthousiast om elkaar weer te ontmoeten. Volgens de bewonerscommissie is vooral de betrokkenheid binnen het complex iets om trots op te zijn. “We staan er nooit alleen voor”, klinkt het. “Bewoners springen altijd bij waar nodig; of het nu gaat om het versieren van de zaal of het klaarzetten tijdens evenementen. Dat maakt De Wildenborch echt een hechte gemeenschap.”

Verbondenheid

“Dat gevoel van verbondenheid is belangrijk”, benadrukt de commissie. “Zeker omdat veel ouderen met momenten te maken hebben met gevoelens van eenzaamheid. Activiteiten zoals de paasbrunch doorbreken dat en bieden bewoners een plek om samen te eten, te lachen en bij te praten.”

De brunch smaakte duidelijk naar meer, want onder de aanwezigen werd alweer nieuwsgierig gevraagd naar het volgende evenement. De bewonerscommissie laat weten, dat er opnieuw mooie activiteiten in het verschiet liggen.

Foto: aangeleverd.