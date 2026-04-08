Inloopspreekuur in Uithoorn voor vaccinaties

Uithoorn – Voor kinderen van 4 tot 18 jaar is er in Uithoorn vanaf 12 mei inloopspreekuur voor vaccinaties. Tijdens het inloopspreekuur is het mogelijk om zonder afspraak te komen en vragen over vaccinaties te stellen. Het inloopspreekuur is bij de GGD-locatie in Gezondheidscentrum Waterlinie aan de Koningin Maximalaam 30D in Uithoorn. Op deze dagen is het inloopspreekuur: 12 mei van 16.00 tot 16.30 uur, 26 mei van 16.00 tot 16.30 uur, 9 juni van 16.00 tot 16.30 uur, 23 juni van 16.00 tot 16.30 uur en 7 juli van 16.00 tot 16.30 uur. Meer informatie: www.ggd.amsterdam.nl/vaccineren of bel met 020 – 555 5961.

