Rabobank schenkt 12.500 euro aan De Boei voor renovatie kleedkamers

Vinkeveen – Dorpshuis De Boei in Vinkeveen heeft een belangrijke financiële bijdrage ontvangen voor de renovatie van haar kleedkamers. Namens Rabobank Rijn en Veenstromen overhandigde Corna Voorbij een cheque van 12.500 euro aan Levi Kroon, die deze namens Stichting Ons Dorpshuis in ontvangst nam.

De afgelopen twee jaar heeft Stichting Ons Dorpshuis al diverse verbeteringen en vernieuwingen bij De Boei doorgevoerd. Verschillende ruimtes en voorzieningen kregen een opknapbeurt, maar voor de noodzakelijke renovatie van de inmiddels 50 jaar oude kleedkamers ontbrak tot nu toe voldoende budget. Dankzij de bijdrage van Rabobank Buurtsupport is De Boei nu dicht bij het benodigde bedrag om deze grote stap te realiseren.

Aangepakt en verbeterd

Pieter Bosch van Stichting Ons Dorpshuis licht toe: “De afgelopen twee jaar hebben we veel onderdelen van De Boei aangepakt en verbeterd. We hebben nu bijna het volledige bedrag voor de renovatie van de kleedkamers bij elkaar. Komende zomer gaan we de kleedkamers en doucheruimtes vernieuwen. Dit doen we tijdens de vakantieperiode, zodat de overlast voor gebruikers beperkt blijft.”

Ook Levi Kroon, gymnastiekleraar en actief sporter bij korfbalvereniging De Vinken, is enthousiast over de ontwikkelingen: “Als dagelijkse gebruiker zie ik hoeveel er al verbeterd is in De Boei. Vooral de akoestische maatregelen in de sporthal maken een groot verschil; de geluidsproblematiek is echt opgelost. Dat de kleedkamers nu ook worden aangepakt, is een geweldige volgende stap.”

Belangrijke rol

Corna Voorbij ziet, dat De Boei een belangrijke rol vervult binnen de gemeenschap van Vinkeveen: “De Boei is dé laagdrempelige ontmoetingsplek in het dorp. Er vinden talloze activiteiten plaats op het gebied van sport, bewegen, cultuur en welzijn. De afgelopen tijd is er al veel verbeterd, zoals nieuwe fietsbeugels, renovaties van zalen en gangen, een vernieuwde sporthal-entree en ledverlichting. Vanuit de gemeenschap horen we veel positieve reacties, maar we horen dat de kleed- en doucheruimtes echt aan vernieuwing toe zijn. Met een bijdrage van Rabo Buurtsupport helpen we graag om ook dit mogelijk te maken.”

Met de toegekende bijdrage komt de renovatie van de kleedkamers een grote stap dichterbij en kan Dorpshuis De Boei haar bezoekers straks nog beter faciliteren.

Op de foto: Namens Rabobank Rijn en Veenstromen overhandigde Corna Voorbij een cheque van 12.500 euro aan Levi Kroon. Foto: aangeleverd.