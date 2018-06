Examenkandidaten KnA Uithoorn allen geslaagd

Uithoorn – Afgelopen zaterdag vonden de jaarlijkse examens plaats van de Muziekorganisatie Noord-Holland en Utrecht in het gebouw van de Hint in Wilnis. Ook Muziekvereniging KnA had een aantal kandidaten: Alana Coenen, zij deed B examen op de altsaxofoon, Robin Vermeij en Tim Taanman deden A examen op hoorn, een zeer moeilijk instrument, Jelle Taanman en Lucca Bazuin gingen voor het B examen op trompet.

Zij zijn alleen geslaagd met mooie cijfers. Alana, Lucca en Robin spelen inmiddels in het grote orkest van KnA, zij zullen dan ook te horen zijn tijdens AmstelProms, het prachtige evenement aan de Amstel op 14 juli a.s.. Tim en Jelle spelen in het Leerlingenorkest. Het leerlingenorkest wordt gevuld door beginnende muzikanten; jonge kinderen die net met hun lessen begonnen zijn maar ook de deelnemers aan het project ‘Middelbare Muziek Meesters’.

Proefperiode

Muziekvereniging KnA biedt muzikanten van middelbare leeftijd de mogelijkheid om voor een proefperiode van 6 maanden lid te worden van KnA. In die tijd krijgen ze wekelijks les op een instrument naar keuze. Na afloop van de periode van 6 maanden sluiten we af met een concert wat door alle leerlingen wordt gegeven (oud en jong), samen met het KnA Orkest. Op die manier kunnen ze met beperkte ervaring toch ondervinden hoe het is om in een orkest te spelen en of ze het bespelen van een instrument voldoende leuk vinden om daar mee door te gaan.

Meer info of inschrijven? Neem contact op met