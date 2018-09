Eén groot feest in tent donderdagavond!

Aalsmeer – In de bomvolle feesttent was het donderdagavond 6 september van begin tot het eind één groot feest. (Huis)DJ Joost warmde het publiek op alvorens Samantha Steenwijk het spits afbeet. De Voice of Holland (en Bloed Zweet en Tranen) finaliste met een dijk van een stem bracht een paar knallende meezingers ten gehore.

Vervolgens betraden de drie meiden van OG3NE het podium met een mooi repertoire. De bekende en zeer professionele Marcel Fisserband begeleidde de gehele avond alle artiesten. En dat was voor Anita Doth, die na de zingende zusjes het podium betrad, geen overbodige luxe. Ze was door de backing vocals beter dan ooit en maakte er, samen met twee sexy danseressen een mooie show van, inclusief de bekende hit ‘No No No No No No No No No No No No there’s no limit’! Zelfs de jeugdige bezoekers wisten dit te waarderen. Zij zongen uit volle borst mee.

Als uitsmijter van de avond was Jeroen van der Boom geboekt en ook hij maakte er een geweldig feest van. Een meer dan geslaagde avond en gelukkig voor het fietsende publiek; droog naar huis!

Door Miranda Gommans

Foto: www.kicksfotos.nl