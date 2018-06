Popjazz van Katelijne van Otterloo op Plaspop

Aalsmeer – Ook popjazz zangeres Katelijne van Otterloo is weer present op Plaspop. Na een mooie lustrum-editie vorig jaar zal zij ook dit jaar weer te zien en horen zijn in het Poeltje van Meijer. Deze zomerconcerten van de Aalsmeerse zangeres zijn inmiddels bekend bij een groot, deels vast, publiek. Dit jaar zorgt zij weer voor een gevarieerd programma met haar trio, bestaande uit Wolf Martini op gitaar en haar echtgenoot Bas van Otterloo op bas. Hoe kleiner de bezetting, hoe meer ruimte voor spontaniteit in deze feelgood popjazz muziek. Het wordt dus weer een verrassend optreden, met bekende en ‘onbewust’ bekende lekkere nummers!

In samenwerking met de familie Meijer wordt weer een sprookjesachtige sfeer gecreëerd met feeëriek uitgelichte bomen tijdens dit jaarlijks terugkerend, bijzonder en muzikaal evenement aan en op de Poel.

Veel belangstelling

Uit ervaring van afgelopen jaren is gebleken dat veel bezoekers niet één, maar alle drie de sets van het Katelijne van Otterloo trio willen bijwonen. Dat kan en mag natuurlijk. Aangeraden wordt dan om tijdig, rond 20.15 uur, aanwezig te zijn en vooral veel naar ‘voren’ (tot aan de steiger) te varen.

Feestelijke afsluiting

De afgelopen weken heeft de organisatie van Plaspop iedere week in de krant een band voorgesteld die muziek gaat maken op de Westeinderplassen. Reeds informatie is gegeven over de bands DAB, EXES, Interstate 44, FabTwo en muziekvereniging Flora. Volgende week alweer de laatste, want het is bijna zover: Zaterdag 7 juli vindt Plaspop 2018 plaats en voor een feestelijke afsluiting vanaf 23.15 uur gaat de Nederpop band ‘Hollands Diep’ zorgdragen op de Koddespoel. Kijk voor informatie op de website: www.plaspopaalsmeer.nl