Meezingen met Pater Moeskroen in feesttent

Aalsmeer – Ja! De muziekavonden in de feesttent op het Praamplein zijn gestart. Woensdagavond 5 september stond ‘Vrienden van Amstel Live’ op het programma met dit keer twee lokale bands op het podium en als uitsmijter een optreden van Pater Moeskroen.

Bandbrouwerij

Veel waardering was er voor de band ‘Clueless’. Deze formatie met aan het front zangeres Lisa Millenaar is ontstaan uit de Bandbrouwerij, de tweewekelijkse avond in N201 voor (beginnende) muzikanten. Op vrijdag 14 september vindt de eerste Bandbrouwerij in het nieuwe seizoen plaats. Vanaf 20.00 uur zijn gitaristen, bassisten, drummers, blazers en zangers welkom in N201 aan de Zwarteweg. Er zijn coaches aanwezig die de muzikanten begeleiden en daarnaast zijn er ook oefenruimtes beschikbaar om met elkaar nummers in te studeren.

KCA Kunstroute

Muzikanten van het eerste uur van de Bandbrouwerij gaan van zich laten horen tijdens de Kunstroute Aalsmeer. Op zaterdag 15 september wordt vanaf 14.00 uur muziek gemaakt in de tuin van de Historische Tuin in het Centrum. Daarnaast kan deze dag genoten worden van de Aalsmeerse band Broken Mules.

Hollands Diep

Na ‘Clueless’ was het podium voor de deels Aalsmeerse band ‘Hollands Diep’. De heren en dame trakteerden de bezoekers in de tent op bekende hits van bands als Doe Maar, Blof, Rob de Nijs, André Hazes en Racooon en de vooral Nederlandstalige nummers sloegen aan. Er werd namelijk volop meegezongen en gedanst. Een spontane polonaise ontstond zelfs bij het bekende ‘Bestel maar’. De Nederpop band ‘Hollands Diep’ wist de feestbeesten in de aanwezigen los te krijgen en hier kon de volgende act ‘Pater Moeskroen’ volop van profiteren.

Pater Moeskroen

Van de eerste noot van deze feestband stond de tent op z’n kop en werd meegezongen met ‘Roodkapje’, ‘Laat maar waaien’ en onder andere ‘Dan weet ik dat ‘t zomer is’. Pater Moeskroen mag vast van menigeen nog eens terug komen in Aalsmeer! Al met al een geweldige start van de reeks feestweek-muziekavonden waar overigens best meer bezoekers van zouden hebben genoten. De tent was gevuld met ‘slechts’ zo’n 1.000 bezoekers.

Kom op tijd!

Vanavond, donderdag 6, en vrijdag 7 september zullen er geen ‘gaten’ te zien zijn. Beide avonden zijn uitverkocht en dit betekent per avond 3.000 personen in de tent. De organisatie raadt aan om op tijd te komen om lange rijen te voorkomen. En wie geen kaartje heeft, helaas. Naar de tent komen heeft weinig zin, zo meldt de organisatie ook. Voor zaterdag 8 september zijn nog enkele kaarten beschikbaar. Getrakteerd worden de aanwezigen in de feesttent dan op optredens van Rob de Nijs, Danny de Munk en de Party Animals.