Ernstig gewonden bij botsing bus en personenauto in Uithoorn

Uithoorn – Bij een zware aanrijding tussen een bus en een auto zijn donderdagavond rond half twaalf twee mensen gewond geraakt. De bus kwam op de N196 in Uithoorn, ter hoogte van het Firezone tankstation, in botsing met een personenauto. Vervolgens werd door de bus ook nog de vangrail geramd.

De buschauffeur en de bestuurder van de personenauto raakten gewond. De bestuurder van de personenauto heeft enige tijd bekneld gezeten en is door de brandweer uit het voertuig bevrijd. De bus zou ten tijde van het ongeval geen passagiers aan boord gehad hebben.

Beide slachtoffers zijn met spoed met onbekend letsel naar een ziekenhuis vervoerd.

Bewoners langs de weg zeggen een enorme klap gehoord te hebben. Veel bewoners kwamen dan ook naar buiten om te kijken wat er gebeurd was. De politie heeft korte tijd later de bewoners verzocht naar binnen te gaan en niet te blijven kijken voor de privacy van de slachtoffers.

Het ongeval heeft voor een flinke ravage gezorgd. De weg is in beide richtingen gestremd. De politie gaat onderzoek verrichten naar de toedracht van het ongeval.

Foto: VTF – Vivian Tusveld