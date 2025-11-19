Erkenning fotoseries leden Fotokring Uithoorn

Uithoorn – Opnieuw hebben twee leden van Fotokring Uithoorn een uitzonderlijke prestatie geleverd op het gebied van vrijetijdsfotografie: zij zijn in de prijzen gevallen bij Foto Nationaal. Dit is een jaarlijkse expositie van de Koninklijke Fotobond. Het doel is een expositie samen te stellen van fotoseries bestaande uit vijf foto’s die rondreist door het land. Ook wordt een boek uitgegeven met de geselecteerde series. Er wordt gekozen voor kwalitatief hoogstaand, eigentijds werk. Uit 190 inzendingen heeft de professionele selectiecommissie dertien series gekozen voor de tentoonstelling, waarvan er twee van leden van de Fotokring Uithoorn zijn! Dat is een enorme eer.

De Koninklijke Fotobond heeft afdelingen, waar fotoclubs uit de regio zijn aangesloten. Alle leden van de Fotokring mogen deelnemen aan de afdelingscompetities van Kennemerland. Daar bekijkt een vakkundige jury alle inzendingen en geeft punten. Driemaal per jaar is er een thema en/of vrij motief, eenmaal een serie van vijf.

Blij met erkenning

Om deel te mogen nemen aan Foto Nationaal moet de serie bij de afdelingscompetitie al hoge ogen gegooid hebben. Marcel van Balken werd eerste van afdeling Kennemerland met zijn serie ‘Insignificance of man’. Deze serie heeft ook internationaal prijzen in de wacht gesleept. Dat is echter geen garantie, dat deze serie bij de selectiecommissie ook tot de besten behoort. Hij is dan ook blij met de erkenning uit eigen land.

Mieke van ’t Schip scoorde goed met ‘Mensen uit het dorp’. Voor deze serie is zij rondom haar huis aan dorpelingen medewerking gaan vragen voor deze serie, waarbij ze zowel ja als nee hoorde. Mieke heeft in haar serie niet alleen vijf gewone mensen gefotografeerd in hun omgeving, maar ook prachtig licht gebruikt op haar foto’s. Toen bleek dat haar serie mocht meedingen naar een plekje bij de expositie van Foto Nationaal, was ze dan ook erg trots. Dat deze serie tot de dertien prijswinnaars behoort, was een grote verrassing, waar ze uiteraard erg blij mee is.

Meer informatie over Fotokring Uithoorn: www.fotokringuithoorn.nl.

Op de foto: Mieke van ’t Schip scoorde goed met ‘Mensen uit het dorp’. Foto: Mieke van ’t Schip.