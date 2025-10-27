Energiecoöperatie ECKU: samen naar een groene toekomst

Uithoorn – Een half jaar na de oprichting timmert de Energiecoöperatie De Kwakel & Uithoorn (ECKU) stevig aan de weg met als missie: de energietransitie toegankelijk maken voor iedereen en de gemeente vergroenen.

ECKU maakt deel uit van een groeiende beweging: Nederland telt inmiddels ruim 700 energiecoöperaties. Sommige, zoals SamenOm in Haarlemmermeer, zijn zelfs uitgegroeid tot energieleverancier. Via het netwerk Energie Samen Noord-Holland werkt ECKU samen met andere lokale initiatieven.

Focus

Hoewel het oorspronkelijke plan om collectief zonnepanelen op grote daken te exploiteren werd doorkruist door het afschaffen van de salderingsregeling, blijft de coöperatie niet bij de pakken neerzitten. De focus ligt nu op praktische ondersteuning: energiecoaches adviseren bewoners over zuinig energiegebruik en er wordt onderzocht of zonne-installaties mogelijk zijn op sportpark Randhoorn en het naastgelegen parkeerterrein.

Daarnaast kijkt ECKU vooruit naar 2027, wanneer salderen definitief verdwijnt. Oplossingen als thuis- of buurtbatterijen, energiedelen en slimme energiemanagementsystemen worden verkend. Ook alternatieven als warmtepompen en zelfs windmolens staan op de agenda.

ECKU nodigt alle Uithoornaars en Kwakelaars uit om mee te doen. Lid worden kost slechts 12 euro per jaar.

Meer informatie: http://www.ecku.nl, info@ecku.nl.

De ondertekening van de oprichting van ECKU bij de notaris. Foto: aangeleverd.