Elektrische botsing tram en Tesla

Uithoorn – Op de Randweg bij Op de Klucht in Uithoorn is zaterdagochtend een tram in botsing gekomen met een Tesla. Door het ongeval is de tram ontspoord en de bovenleiding afgebroken.

Brandweer, ambulance en politie zijn groots uitgerukt. De brandweer heeft de situatie veiliggesteld. Er zijn meerdere mensen naar het ziekenhuis vervoerd. Een van de slachtoffers zat langere tijd in de tram voor hulpdiensten erbij konden, omdat de bovenleiding op de tram lag. Er moest gewacht worden tot de stroom afgeschakeld was. De politie doet uitgebreid onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.

Botsing tussen Tesla en tram. Foto: VLN Nieuws.