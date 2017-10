1e welkomstbox voor ondernemers uitgereikt

Uithoorn – Burgemeester Dagmar Oudshoorn-Tinga heeft de eerste welkomstbox voor nieuwe ondernemers uitgereikt aan de nieuwe eigenaren van het nieuwe Spoorhuis in Uithoorn. Veilig Ondernemen wordt in deze box door middel van gadgets en (lokale) informatie onder de aandacht gebracht.

Het is de bedoeling dat nieuwe ondernemers de welkomstbox ontvangen door de wijkagent en de contactpersoon van de gemeente (m.b.t. Veilig Ondernemen). Hierbij heeft de nieuwe ondernemer direct kennis gemaakt met de wijkagent en contactpersoon Veilig Ondernemen van de gemeente.

Met het pakket wil de gemeente samen met de huidige ondernemers proberen ‘veilig ondernemen’ een positieve impuls te geven en nader met elkaar hierin samen te werken door informatie aan te leveren die van belang is voor nieuwe ondernemers. In de box zitten folders, stickers ‘graag pinnen’, tips om veilig af te sluiten en nog veel meer.

Deze welkomst box is tot stand gekomen door financiering van de bestaande ondernemers en de Rabobank en samenwerking van partijen, zoals: Politie Uithoorn, Slachtofferhulp, Burgernet, CCV, RPCAA, Amsterdam Stadsdeel Zuid, Opmeer B.V. en gemeente Uithoorn.