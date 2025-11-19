Uithoorn – Wie op 8 november het Amstelplein in Uithoorn betrad, kon er niet omheen: Bruna stond volledig in het teken van het boek ‘Folklore Exotica – Levend erfgoed in kleur en kleed’. Auteur Iris Soerel en leden van de klederdrachtgroep ‘Folklore Exotica’ verzorgden een kleurrijke signeersessie die voorbijgangers deed stilstaan. De belangstelling was groot: bezoekers kwamen niet alleen uit de regio, maar ook uit Zwolle en Apeldoorn om het boek te kopen of hun exemplaar te laten signeren.

Het boek is meer dan een verzameling foto’s. Het is een ode aan culturele rijkdom en een bron van verhalen die anders verloren zouden gaan. Vierentwintig vrouwen en mannen, elk met een eigen migratieachtergrond, tonen hun traditionele kleding en de geschiedenis die daarin verweven zit. Sommige stukken worden al generaties gekoesterd. Het bladerwerk voelt als een wereldreis in slow motion: je ziet de kleuren, proeft de tradities en leert de mensen achter de kleding kennen.

Met dit project wil Stichting Folklore Exotica verbinden en inspireren. Wie na het lezen meer wil, kan zich aansluiten bij de groep, die regelmatig optreedt op culturele evenementen. Meer informatie: www.folklore-exotica.nl of mail naar folklore.exotica@gmail.com.

Op de foto: Een feest van kleur op het Amstelplein. Foto: aangeleverd.