Diamanten huwelijk echtpaar Hopman

Uithoorn – Jacob (Jaap) Nicolaas Hopman werd geboren op 5 januari 1929 in Diemen. Zijn vrouw Johanna Hendrika (Jopie) zag het levenslicht enkele jaren later op 25 april 1934 in De Waver, gemeente Ouderkerk a/d Amstel. “We hebben elkaar begin jaren vijftig in de vorige eeuw ontmoet toen Jopie bij een nicht van mijn moeder op de boerderij leerde hoe ze koeien moest melken. Zelf was ze ook afkomstig van een boerderij net zoals ik. Dat was dus geen vreemd gebeuren voor mij. Van het een kwam het ander en ik ging steeds op de fiets van Diemen naar De Waver om haar op te zoeken. We kregen verkering en zijn drie jaar verloofd geweest. Op 22 oktober 1957 zijn we in het stadhuis in Ouderkerk a/d Amstel in het huwelijksbootje gestapt, waar we op diezelfde dag ook voor de Nederlands Hervormde kerk de huwelijksgelofte hebben afgelegd”, kan Jaap zich nog herinneren.

Winkel

“Ik kom uit een boerengezin waar van de kinderen maar één de boerderij kon runnen en dat was ik niet. Dus na ons trouwen ben ik melkboer geworden in Amsterdam, waar we tevens een winkel konden huren. Dat werd onze zuivelwinkel, zoals je die tegenwoordig zou noemen. Ik ben met melk langs de deuren gegaan waar ik aan bewoners losse melk verkocht met een liter- en een halve litermaatje. Jopie deed de winkel en zo hebben we ons klantenbestand opgebouwd”, vervolgt Jaap. “De winkel was gevestigd in Amsterdam bij het Olympisch Stadion en had aansluitend een klein woonhuis. Daar zijn ook onze drie dochters geboren. Het ging goed met de winkel totdat de supermarkten ons overvleugelden, want die mochten toen ook melkproducten verkopen. Het was sappelen geblazen, maar we hebben dat toch 31 jaar kunnen volhouden. In de loop van de tijd hadden we naast melk ook boter en kaas te koop in de winkel. Vanwege de renovatieplannen moest de winkel daar weg, maar toen waren wij er al uit.”

Veertig jaar

Bij het zoeken naar woonruimte kwamen ze in 1977 in Uithoorn terecht en kochten een huis aan de Heijermanslaan waar ze nu al weer 40 jaar met heel veel plezier wonen. Burgemeester Dagmar Oudshoorn kwam op bezoek om Jaap en Jopie persoonlijk te feliciteren met hun diamanten huwelijk en bracht als cadeautje een mooie ingelijste pentekening mee van Uithoorn aan de Amstel, getekend door Tom Pick. De ‘burgermoeder’ is altijd een graag geziene gast vanwege de getoonde belangstelling en de gezellige gesprekken die mensen met haar kunnen voeren.