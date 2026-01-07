Drie auto’s in brand

Uithoorn – In de nacht van vrijdag op zaterdag stonden rond 02.30 uur drie auto’s op rij in brand langs de Anthony Fokkerweg tegenover het tankstation. Rond half drie kwam eerst een melding van een autobrand bij het Avia tankstation aan de Heijermanslaan binnen bij de alarmcentrale. Daar bleek echter niets aan de hand, de melder heeft zich mogelijk in het tankstation vergist. Later werd dit gecorrigeerd en kon de uitrukkende brandweer direct naar het goede brandadres.

De voertuigen waren bij aankomst nagenoeg uitgebrand. De voertuigen zijn alle drie total loss. Over de oorzaak is nog niets bekend, brandstichting ligt voor de hand. De politie verricht verder onderzoek, onder meer via opvragen van camerabeelden bij bedrijven in de buurt.

Op de foto: De volledig uitgebrande voertuigen. Foto: Jan Uithol.