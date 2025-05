Uithoorn – Hoe lang woont u al in uw huidige woning? In welke gemeente woonde u voordat u hier kwam wonen? Wat voor soort woning heeft u? Dit zijn enkele vragen uit de tweejaarlijkse enquête WIMRA (Wonen In de Metropool Regio Amsterdam). Binnenkort ontvangen ongeveer 4.000 inwoners van de gemeente Uithoorn de uitgebreide vragenlijst.

Het onderzoek wordt uitgevoerd onder inwoners van alle gemeenten in deze regio. Ook in de gemeente Uithoorn ontvangt ongeveer een derde van de huishoudens de vragenlijst.

Deelname belangrijk

Wethouder Ferry Hoekstra, verantwoordelijk voor wonen: “Ik hoop dat veel van onze inwoners de vragenlijst over woonbeleving en woonwensen willen invullen. Met de input van de vorige keer hebben we ons huidige woonzorgbeleid mede kunnen vaststellen. Daarom willen we iedereen bedanken voor hun deelname. Een goed thuis in vitale buurten is ons doel en met de resultaten van dit onderzoek kunnen we ons huidige beleid verder ontwikkelen. Uw deelname aan deze enquête is dus van groot belang.”

Per post of online

Het onderzoek wordt uitgevoerd via een enquête. Een steekproef van huishoudens in de gemeente Uithoorn wordt geselecteerd om deel te nemen. De vragenlijst wordt per post verzonden, maar deelnemers kunnen haar ook online invullen. De resultaten worden anoniem verwerkt.

Doe mee aan het woononderzoek 2025. Foto: gemeente Uithoorn.