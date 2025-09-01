Uithoorn – Bibliotheek Uithoorn organiseert vanaf maandag 10 oktober een gratis cursus voor iedereen die beter wil leren omgaan met digitale overheidsdiensten. Onder de naam ‘Digisterker – Werken met de digitale overheid’ krijgen deelnemers in vier bijeenkomsten praktische uitleg over zaken als het aanvragen van een DigiD, het doen van belastingaangifte en het gebruik van het digitale patiënten-portaal van huisarts of ziekenhuis.

Steeds meer overheidszaken verlopen online. Dat biedt gemak, maar kan ook vragen oproepen. De cursus Digisterker is bedoeld voor mensen die al enige ervaring hebben met computer en internet, maar nog niet helemaal vertrouwd zijn met het digitale loket van de overheid. Tijdens de bijeenkomsten wordt geoefend met het vinden van informatie op overheidswebsites en het indienen van aanvragen. Ook het gebruik van persoonlijke medische dossiers komt aan bod.

De cursus vindt plaats op vier maandagochtenden: 10, 17, 24 en 31 oktober, telkens van 10.00 tot 12.00 uur in de Bibliotheek Uithoorn. Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden is verplicht. Dat kan via Anton Furnée, per e-mail via a.furnee@debibliotheekamstelland.nl.

Digisterker-cursus in Bibliotheek Uithoorn. Foto: aangeleverd.