Derk Boswijk over (on)rust in barre tijden

Uithoorn – Derk Boswijk, lid Tweede Kamer en nummer drie op de kieslijst van het CDA, komt dinsdag 21 oktober om 19.30 uur in De Schutse, Demerodelaan 1, Uithoorn spreken onder het thema Grof Geschut’ over (on)rust in barre tijden en over het belang van veiligheid en zekerheid.

Maar ook over een maatschappelijke basis die je als samenleving nodig hebt om nog iets van je waarden en normen door te geven aan de generatie na ons. De toegang is gratis.

Verder met elkaar

Als reserveofficier en ervaren politicus met portefeuilles als defensie, economie en buitenlandse zaken is hij een uitgesproken generalist. Hij komt uit Woerden, maar woont in Kockengen. Boswijk vertelt: “We leven in een bijzondere en vooral woelige tijd, ga maar na: er is een slepende oorlog in Oekraïne, ondanks het tijdelijke bestand in Gaza, is de situatie daar natuurlijk nog lang niet opgelost. In economisch opzicht vliegen ons de boycots en tariefsverhogingen om de oren en tegelijkertijd: de kosten van levensonderhoud rijzen de pan uit. Dit alles terwijl de mensen die ons uit deze benarde positie moeten helpen, elkaar verbaal het kot uitvechten en de één de ander om het hardst probeert te ringeloren. Dat kan en moet echt anders. We moeten namelijk verder met elkaar.”

Derk Boswijk. Foto: aangeleverd.