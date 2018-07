Deelnemers Taalkamer op bezoek bij Inner-Art

Uithoorn – Afgelopen donderdag 19 juli was het alweer de laatste bijeenkomst van het seizoen in de Taalkamer Uithoorn. Het was een middag vol verrassingen die begon met allerlei versnaperingen uit verre landen, die de deelneemsters hadden meegenomen.

Daarna vertrokken de groep naar Zorgboederij Inner-art in De Kwakel, alwaar ze werden verwelkomd door Gera Hoogedoorn, die een rondleiding gaf door het hele bedrijf. Er was heel veel te zien aan activiteiten en werkzaamheden op allerlei gebied, waarbij zorgvuldig rekening wordt gehouden met ieders mogelijkheden. Er was zelfs een museum met allerlei Oud-Hollandse gebruiksartikelen. Na afloop is met elkaar heerlijk koffie en thee gedronken met daarbij een stuk zelfgemaakt gebak.

In de Taalkamer worden iedere donderdagmiddag activiteiten georganiseerd voor en door inwoners van Uithoorn, die graag hun Nederlands willen verbeteren. Er wordt geen Nederlandse les gegeven, maar door met elkaar te spreken vergroot men wel de taalvaardigheid en vindt men gezelligheid. Tevens is er de mogelijkheid voor (individuele) uitspraak problemen. Het is een gezellig ontmoetingspunt waar iedereen welkom is. In september beginnen ze weer met de Taalkamer.