De Speelmannen trokken energiek van leer

Uithoorn – ‘Alles op z’n plek’, zo heet het nieuwe cabaretprogramma van de gebroeders Speelman en Speelman. Zondagmiddag openden ze daarmee in De Schutse het nieuwe seizoen van de SCAU (Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn).

Spelen in een kerk was voor de broers Speelman een primeur, al zijn ze inmiddels lang en succesvol actief op allerlei andere podia en bij populaire festivals. Dat was een lange weg, na hun eerste officiële theatervoorstelling ‘Niet over één spoor’ en de finale van het Amsterdams Kleinkunst Festival in 2005. Maar in de jaren die ook nog eens onderbroken werden door de nare coronaperiode hebben de broers Daan en Joost Speelman wel zingend, vol vaart vertellend en handig aan de piano knap kunnen werken aan een uitgeknobbeld theaterprogramma. De energie en de vonken spatten ervan af. Met zondag gitarist Jeffrey Migchelsen als derde muzikant mixten de broers Daan en Joost verhalen, anekdotes, scènes en liedjes tot een kleurige show.

De liedjes vulden de verhalen aan en de scenes leidden de liedjes weer in. Ja, behalve successen waren er diepe persoonlijke dalen, maar ook daarover hoef je op het podium niet te zwijgen. Zeker niet als je je herpakt, erover kan vertellen en zingen. En dan is er weer de humor van een optreden tijdens een feest in protserige krochten van Amsterdam Zuid met rollebollende aanstellers met veel geld en drank, en dames met strakgetrokken gezichten. Ook dat werd een smakelijk opgediend verhaal. Afwisselend viel alles op zijn plek. Hartelijk applaudisserend vond het publiek in de goed gevulde zaal dat ook.

Zondag 19 oktober is het SCAU-podium voor meesterpianist Hannes Minnaar. Meer informatie: www.scau.nl.

Op de foto: Spelen in een kerk was voor de broers Speelman een primeur. Foto: aangeleverd.