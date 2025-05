De Kwakel neemt afscheid van toegewijde dorpsgenoot Ben Plasmeijer

De Kwakel – In De Kwakel is vrijdag op ingetogen wijze afscheid genomen van een markante dorpsbewoner: Ben Plasmeijer. Gedurende meer dan zes decennia was hij een vertrouwd gezicht binnen talloze verenigingen in het dorp. Verleden week maandag overleed hij op 79-jarige leeftijd.

De vlaggen in De Kwakel hingen halfstok en een rouwstoet trok door het dorp, langs plekken die voor Ben een bijzondere betekenis hadden. Het was een laatste eerbetoon aan iemand die zijn leven in dienst stelde van de gemeenschap.

Co Plasmeijer, een familielid en leeftijdsgenoot, sprak met warmte over zijn neef: “Ben hoorde bij De Kwakel zoals de Magere Brug bij de Amstel hoort. Hij was een vaste waarde. We noemden hem soms gekscherend de burgemeester van het dorp.”

Leven in dienst gemeenschap

Bens vrijwilligerswerk begon al in de vroege jaren 60 van de vorige eeuw, toen hij zich aansloot bij sportvereniging KDO. Wat begon als jeugdtrainer groeide uit tot een jarenlange betrokkenheid in allerlei rollen: van bestuurslid tot organisator van sociale evenementen.

Drijvende kracht

Ook bij de historische vereniging van het dorp, Stichting De Kwakel Toen & Nu, was Ben een drijvende kracht. Zijn inzet werd daar zeer gewaardeerd. “Zijn betrokkenheid was ongekend”, aldus het bestuur. “Zijn laatste woorden aan ons waren: ‘Vergeet De Kwakel niet.’ Dat typeert hem volledig.”

Onderscheidingen

Voor zijn jarenlange toewijding ontving Ben meerdere onderscheidingen, waaronder de Zilveren Schakel en een Koninklijke onderscheiding. Deze erkenningen benadrukken de diepe waardering die hij genoot binnen en buiten het dorp.

Met het overlijden van Ben Plasmeijer verliest De Kwakel een man die het hart van de gemeenschap vormde. Zijn nalatenschap leeft voort in de vele initiatieven die hij hielp opbouwen en in de herinneringen van de mensen die hij raakte.

Een indrukkend afscheid in De Kwakel. Voor het ouderlijkhuis aan de Boterdijk. Foto: aangeleverd.