De Kwakel maakt zich op voor 450 jaar historie en feest in 2026

De Kwakel – In 2026 bereikt De Kwakel een mijlpaal, die maar weinig dorpen kunnen vieren: 450 jaar geschiedenis. Wat ooit begon als een nederzetting bij een houten bruggetje – het ‘Quakeltje’ – in het veenweidegebied, is uitgegroeid tot een dorp dat trots is op zijn wortels en zijn saamhorigheid. Het jubileumjaar belooft een feest te worden waarin verleden, heden en toekomst elkaar ontmoeten.

Van nederzetting tot gemeenschap

De Kwakel is meer dan een stip op de kaart van Uithoorn. Het dorp ademt historie, maar ook vitaliteit. Het jubileum is een kans om die rijke geschiedenis zichtbaar te maken en tegelijk te laten zien hoe sterk de gemeenschap vandaag de dag is. ‘Voor elkaar, met mekaar, al 450 jaar’, dat is het motto dat het feestcomité uitdraagt.

Een jaar vol hoogtepunten

De voorbereidingen zijn in volle gang. Het jubileumjaar wordt verweven met bestaande evenementen zoals het Polderfeest en de Kwakelse Kermis, die in 2026 een extra feestelijke en historische dimensie krijgen. Daarnaast staan er al enkele bijzondere activiteiten op de agenda: Quakelse Quiz – 450 jaar, vrijdag 27 februari in Dorpshuis De Quakel, in samenwerking met Stichting De Kwakel Toen & Nu en Rick FM. Groot dorpsfeest zaterdag 27 juni, midden in het dorp. Ook heeft de stuurgroep 450 jaar een prachtig initiatief ontvangen voor een theatervoorstelling met muziek, oude foto’s, films en verhalen over De Kwakel. De voorstelling heet ‘HIER’ en zal in november meerdere avonden te zien zijn in Gasterij De Kwakel.

Oproep om mee te denken

Het jubileumjaar wordt niet alleen een terugblik, maar ook een uitnodiging om samen te bouwen aan nieuwe herinneringen. De stuurgroep roept bewoners, verenigingen, bedrijven en creatieve geesten op om mee te denken. Ideeën voor sportieve evenementen, wandeltochten, tentoonstellingen, markten, muziekoptredens of andere initiatieven zijn van harte welkom. Hoe meer betrokkenheid, hoe rijker het feest.

Bijdragen aan dit historische jaar of een idee dat niet mag ontbreken? Laat het weten. De stuurgroep coördineert alle activiteiten en bundelt ze in een feestagenda. Mail suggesties naar stuurgroep-450jaar@de-kwakel.com.

Op de foto: De Kwakel in 1895. Foto: Archief Stichting De Kwakel Toen & Nu.