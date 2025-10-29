De Biografie van Golden Earring: Boek Uithoornaar met tientallen interviews

Uithoorn – De in Uithoorn woonachtige muziekjournalist Robert Haagsma haalde eind oktober de Bestseller Top 60 met ‘Golden Earring – De Biografie’. Zijn nieuwste boek is gebaseerd op vele tientallen interviews met (ex)bandleden, collega’s, bewonderaars en andere betrokkenen bij de Haagse rockband. Hij kreeg eind jaren tachtig al het persoonlijke archief van bassist en oorspronkelijk bandlid Rinus Gerritsen in beheer met als bedoeling er ooit een boek van te maken.

Complete verhaal

‘Golden Earring – De Biografie’ vertelt het complete verhaal van de groep. Van de eerste repetities begin jaren zestig in een voorkamertje in Den Haag tot een vooruitblik op de afscheidsshows in Rotterdam begin 2026. Verder alles wat daartussen in gebeurde: de Amerikaanse tournees, de successen met de albums ‘Moontan’ en ‘Cut’, de internationale hits die de band scoorde met ‘Radar Love’ en ‘When The Lady Smiles’, maar ook het tragische einde van de groep wanneer bij zanger-gitarist George Kooymans ALS wordt vastgesteld. Er wordt daarnaast gezocht naar het geheim van het succes van de band. Terwijl veel andere groepen uit de jaren 60 al vroeg stopten, wist Golden Earring zich bijna 60 jaar te handhaven.

Levenswerk

Robert Haagsma ziet ‘Golden Earring – De Biografie’ als een soort levenswerk. “Mijn eerste grote concert dat ik bezocht was van Golden Earring. Zoals ook mijn eerste echte interview met George Kooymans en Rinus Gerritsen was. Er lopen nog veel meer lijntjes tussen de band en mij. Ik ben blij dat alles nu eindelijke een plaats in dit boek heeft gekregen. Zoals ik ook trots ben op de introductie die Rinus Gerritsen schreef: ‘Robert Haagsma is voor mij de aangewezen persoon om de Earring-geschiedenis weer te geven’.” ‘Golden Earring – De Biografie’ is verschenen bij uitgever Edicola.

Op de foto: Robert Haagsma en Rinus Gerritsen. Foto: aangeleverd.