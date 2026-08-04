Dagje weg deze zomer? Pak in De Ronde Venen of Uithoorn een deelauto

De Ronde Venen/Uithoorn – Veel Nederlanders kiezen ervoor om geen eigen auto te bezitten. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt, dat bijna de helft van de rijbewijsbezitters jonger dan 40 jaar geen auto op naam heeft staan. Voor wie slechts af en toe een auto nodig heeft, biedt een deelauto een aantrekkelijk alternatief.

De populariteit van autodelen groeit snel. In 2025 telt Nederland naar schatting 9.450 deelauto’s, een stijging van vijftien procent ten opzichte van een jaar eerder. Waar deelauto’s eerder vooral in grote steden te vinden waren, zijn ze inmiddels ook in De Ronde Venen en Uithoorn beschikbaar. In totaal beschikken 237 Nederlandse gemeenten tegenwoordig over deelauto’s.

Voordelen

Voor veel gebruikers biedt een deelauto de voordelen van een eigen auto, zonder de bijkomende kosten van verzekering, onderhoud en afschrijving. Bovendien draagt autodelen bij aan een efficiënter gebruik van de openbare ruimte. Dat merkt ook Thijs van Moorselaar (33), die al ruim tweeënhalf jaar deelneemt aan een deelautovereniging. “In een gemiddelde wijk heeft vrijwel ieder huishouden één of meerdere auto’s voor de deur staan. Wij delen met honderd huishoudens slechts negen auto’s. Daardoor ontstaat meer ruimte voor groen, speelplekken en een prettiger leefomgeving.”

Geen onderhoud of vaste lasten

Eerder stond Van Moorselaar sceptisch tegenover het concept. Inmiddels is hij overtuigd. “Ik dacht dat autodelen mij zou beperken in mijn vrijheid, maar het tegendeel blijkt waar. Er staat vrijwel altijd een auto op redelijke afstand klaar. Daarnaast hoef ik mij geen zorgen te maken over onderhoud of vaste lasten.”

Uit recent onderzoek blijkt dat gebruikers vooral de flexibiliteit, lagere kosten en het gemak waarderen. Ook duurzaamheid speelt een belangrijke rol. Een groot deel van de deelauto’s rijdt volledig elektrisch. Deelauto’s worden vaak gebruikt voor een dagje uit, familiebezoek, een weekend weg, een verhuizing of het vervoeren van grotere spullen.

Wie deze zomer een uitstapje wil maken zonder zelf een auto te bezitten, kan eenvoudig gebruikmaken van een deelauto in de buurt. Via https://www.startmetdelen.nl is te zien welke voertuigen waar beschikbaar zijn in gemeenten De Ronde Venen en Uithoorn.

Op de foto: Dagje weg deze zomer? Pak in De Ronde Venen of Uithoorn een deelauto. Foto: aangeleverd.