‘De Omgekeerde Wereld’ krijgt een plek in Abcoude

Abcoude – In de nieuwbouwwijk Land van Winkel in Abcoude ligt een bijzonder kunstwerk dat uitnodigt tot verwondering. Het werk, getiteld ‘De Omgekeerde Wereld’, is het resultaat van een samenwerking tussen kunstenaar, basisschoolleerlingen en bewoners. Pas nu, enkele jaren na de plaatsing, lijkt het beeld echt tot zijn recht te komen.

Het kunstproject ontstond dankzij een gemeentelijke bijdrage die tijdens de coronaperiode beschikbaar kwam voor culturele initiatieven. Kunstenaar en inwoners grepen die kans aan om een plan te realiseren waarin kunst, educatie en ontmoeting samenkwamen.

Leerlingen van de Piusschool maakten onder begeleiding van theaterdocent Marjolein Macrander kennis met begrippen als vorm en tegenvorm. In het atelier van de kunstenaar, gevestigd in een voormalige koeienstal aan de rand van Abcoude, werkten zij mee aan een groot kleibeeld.

Dat kleimodel vormde later de basis voor een betonnen kunstwerk. Het uiteindelijke resultaat bleek verrassend anders dan het oorspronkelijke beeld. Waar de kleivorm nog herkenbare menselijke figuren toonde, ontstond na het gietproces een abstract, horizontaal kunstwerk waarin de oorsprong nauwelijks nog zichtbaar is. Juist die omkering gaf aanleiding voor de titel ‘De Omgekeerde Wereld’.

Een geschikte locatie vinden was geen eenvoudige opgave. Het beeld vraagt om ruimte en zichtlijnen om zijn werking te behouden. Die plek werd gevonden in de wijk, waar moderne architectuur en open landschap elkaar ontmoeten. Inmiddels is het omliggende groen uitgegroeid tot een aantrekkelijke verblijfsplek, waardoor het kunstwerk beter aansluit bij zijn omgeving.

Minder voorspoedig verliep het herstel van een beschadigd elektriciteitskastje naast het beeld. Ondanks eerdere toezeggingen bleef herstel jarenlang uit. Toch lijken er nu eindelijk stappen te worden gezet. Daarmee krijgt niet alleen de omgeving, maar ook ‘De Omgekeerde Wereld’ steeds meer de plek die het verdient.

Op de foto: De Omgekeerde Wereld krijgt plek in Abcoude. Foto: aangeleverd.