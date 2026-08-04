Drie kunstenaars exposeren op Fort bij Nigtevecht

Abcoude – De expositieruimtes van ‘In de Acht en Omstreken’ op Fort bij Nigtevecht vormen deze zomer het decor voor de tweede editie van de Zomer-Expo. Drie kunstenaars tonen de komende twee maanden hun werk op de bijzondere locatie tussen Abcoude en Nigtevecht. De tentoonstelling brengt schilderkunst, beeldende kunst en keramiek samen in de historische fortruimtes.

Expressieve sculpturen

Eén van de exposanten is beeldend kunstenaar Elly de Jong, die bekendstaat om haar expressieve sculpturen. In haar werk onderzoekt zij voortdurend nieuwe mogelijkheden van materialen en vormen. Vogels en vrouwen keren daarbij regelmatig terug als thema’s. Deze figuren verwijzen naar vrijheid, dromen en verbeelding en worden vaak met een speelse en humoristische twist vormgegeven.

Eigen beeldtaal in keramiek

Ook werk van de in 2023 overleden kunstenaar Ben Vollers is tijdens de expositie te zien. Zijn krachtige schilderijen zijn geïnspireerd op het Amerikaanse abstract expressionisme en zijn belangstelling voor de klassieke oudheid. Daarnaast ontwikkelde hij een eigen beeldtaal in keramiek, waarin vrijheid en loslaten centraal stonden. Dankzij de medewerking van zijn weduwe Ien van Leeuwen krijgt zijn werk een prominente plaats binnen de tentoonstelling.

De derde deelnemer is Meike van den Akker, die als keramist verbonden is aan het fort. In haar werk staat de wisselwerking tussen maker en materiaal centraal. Door intuïtief en onderzoekend met klei te werken ontstaan sculpturen die een eigen karakter ontwikkelen. Voor deze expositie toont zij onder meer een reeks vogelachtige figuren, met de uil als terugkerend motief. De uil staat hierbij symbool voor verandering en transitie.

De Zomer-Expo is te bezoeken bij ‘In de Acht en Omstreken’ op Fort bij Nigtevecht, Velterslaan 1 in Abcoude. De tentoonstelling is geopend op zaterdag en zondag van 10.00 tot 17.00 uur. Bezoekers kunnen naast de kunst genieten van de bijzondere fortlocatie en het omliggende natuurgebied. De toegang is gratis en in het fort is horeca aanwezig.

Op de foto: Werk van drie kunstenaars vormt deze zomer de tweede editie van de Zomer-Expo in de expositieruimtes van ‘In de Acht en Omstreken’ op Fort bij Nigtevecht. Foto: aangeleverd.