Dierenartsen DRV en Uithoorn waarschuwen voor grasaren

De Ronde Venen/Uithoorn – Nu het al lange tijd warmer is, vragen dierenartsen uit De Ronde Venen en Uithoorn weer aandacht voor een bekend zomerprobleem bij honden: de grasaar. In deze periode zien klinieken fors meer honden met klachten door deze scherpe graszaden, die zich in de huid, oren of poten kunnen boren en soms een behandeling of kleine ingreep nodig maken. Dierenartsen adviseren hondeneigenaren daarom alert te zijn en steunen de oproep aan gemeenten om bermen op tijd te maaien.

Grasaren, in de volksmond ook wel ‘kruipers’ genoemd, zijn de zaden van wilde grassoorten die in de zomermaanden overal in bermen en velden bloeien. Ze lijken onschuldig, maar zijn voorzien van microscopisch kleine weerhaakjes. Zodra ze in de vacht van een hond terechtkomen, zorgen deze haakjes ervoor dat de grasaar maar een kant op kan: steeds dieper het lichaam in.

Gevaar voor de gezondheid

De aren dringen met groot gemak de huid binnen, met name tussen de tenen, of verdwijnen in de oren, neus of ogen van de hond. Izzy van Hamont, dierenarts in Gelderland: “In deze periode zien we veel honden met klachten door grasaren. Als een grasaar niet tijdig wordt opgemerkt, kan deze zich een weg door het weefsel boren. Dat veroorzaakt niet alleen veel pijn en ernstige ontstekingen, maar de aar kan in uitzonderlijke gevallen ook dieper in het lichaam terechtkomen. Regelmatig moeten we honden onder narcose brengen om de grasaar, die soms al centimeters diep zit, op te sporen en te verwijderen.”

Oproep aan gemeenten

Het probleem wordt volgens dierenartsen en dierenwelzijnsorganisaties deels verergerd door het maaibeleid. Van Hamont sluit zich daarom aan bij de recente oproep van de Koninklijke Hondenbescherming aan gemeenten. “Te lang gras langs wandelpaden vormt een direct risico, maar ook afgemaaid gras dat blijft liggen is gevaarlijk. Opgedroogde grasaren in maaisel zijn namelijk extra hard en dringen nog makkelijker de huid binnen. Gemeenten worden opgeroepen om hier in hondenuitlaatgebieden scherper op te letten en maaisel waar mogelijk af te voeren.”

Symptomen en preventie

Om onnodig leed te voorkomen, adviseren de dierenartsen honden-eigenaren het volgende: controleer na elke wandeling: Kijk de hond grondig na, met speciale aandacht voor de oksels, liezen, oren en tussen de tenen. Vermijd hoog gras: Laat honden, indien mogelijk, niet door ongemaaide bermen of velden met hoog gras rennen. Schudt de hond overmatig met zijn kop? Niest hij aan een stuk door nadat hij in het gras heeft gesnuffeld? Of likt hij obsessief aan één van zijn poten? Neem dan direct contact op met de dierenarts. Probeer een grasaar die al in het oor of de neus zit niet zelf te verwijderen; dit kan het zaadje dieper naar binnen duwen.

Op de foto: Dierenartsen DRV en Uithoorn waarschuwen voor grasaren. Foto: aangeleverd.