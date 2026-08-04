Jikke Bouman blaast Paviljoen Toren De Grote Sniep nieuw leven in

De Ronde Venen/Wilnis – De route naar Paviljoen Toren ‘De Grote Sniep’ aan de Veenkade 1 in Wilnis is al een belevenis op zich. Via een kronkelend fiets- en wandelpad door het plassengebied bereiken recreanten één van de mooiste horecalocaties in de directe omgeving van de Vinkeveense Plassen. Een plek waar wandelaars, fietsers en watersporters graag neerstrijken voor koffie, lunch of een drankje. Sinds korte tijd waait er een nieuwe wind door het paviljoen. De sleutel is recentelijk in handen gekomen van de 19-jarige Jikke Bouman, die daarmee waarschijnlijk één van de jongste horecaondernemers in De Ronde Venen is.

“Ik heb er ontzettend veel zin in”, zegt Jikke enthousiast. Dat een eigen horecazaak op haar pad zou komen, had ze niet direct verwacht. Toch heeft ze al de nodige ervaring opgedaan. Vier jaar werkte zij in een voetbalkantine en daarnaast volgt zij de opleiding Marketing & Communicatie in Utrecht. Toen een goede vriendin haar vertelde dat de vorige eigenaren wilden stoppen, begon het idee te leven. “Ik heb er veel over gesproken met mijn ouders en mijn vriend. Natuurlijk vroeg ik me af of ik het op mijn leeftijd wel aan zou kunnen.”

Stukje appeltaart

De doorslag kwam onverwacht. Tijdens een familieverjaardag kreeg Jikke van verschillende familieleden dezelfde vraag: is dit niet iets voor jou? Kort daarna ging ze kijken bij het paviljoen. “Ik nam een stuk appeltaart en was meteen enthousiast over de locatie.”

Ook haar moeder zag mogelijkheden en zo volgden gesprekken met de toenmalige eigenaresse. Uiteindelijk mondde dat uit in de overname van het paviljoen. Jikke staat er niet alleen voor. Haar nicht Iza Hoogendoorn sluit zich fulltime aan bij het bedrijf. “Zij heeft onlangs haar horecaopleiding afgerond en neemt vooral de keuken voor haar rekening. Zo vullen we elkaar goed aan”, vertelt Jikke.

Dankzij de ligging aan populaire fiets-, wandel- en kanoroutes verwacht Bouman dat het paviljoen voor veel recreanten een vaste tussenstop zal worden. Wie de locatie bezoekt, begrijpt al snel waarom de jonge ondernemer enthousiast werd. Soms begint een groot avontuur namelijk gewoon met een stukje appeltaart.

Het paviljoen ligt in het natuurgebied De Grote Sniep (Groot Wilnis-Vinkeveen), ten zuiden van Wilnis. Het bevindt zich midden in het polder- en natuurgebied tussen Wilnis en Vinkeveen, op enige afstand van de recreatieplassen zelf. Een herkenningspunt is de uitkijktoren bij het paviljoen. Vanaf die toren is er een weids uitzicht over het Groene Hart en de omgeving van Wilnis en Vinkeveen.

Op de foto: Jikke voor de toren met weids uitzicht over het Groene Hart en de omgeving van Wilnis en Vinkeveen. Foto: Wilco de Vries.