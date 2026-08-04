29e editie Open 25+ toernooi bij Qui Vive

De Kwakel – Van 22 tot en met 30 augustus vindt weer het 25+ Open Toernooi plaats op het tennispark van Qui Vive aan de Vuurlijn in De Kwakel. Zoals elk jaar heeft Team Gras er weer alles aan gedaan om een sportieve, gezellige tennisweek neer te zetten. Natuurlijk zijn er ook dit jaar de gehele week gevarieerde maaltijden te bestellen, zodat iedereen met de juiste energie de baan op kan. Geheel verzorgd door onze lokale ondernemers. In de weekenden zijn er diverse broodjes en natuurlijk de bekende overheerlijke pannenkoeken verkrijgbaar. Uiteraard vindt ook dit jaar de wijn- en kaasproeverij plaats op de donderdag en is er een groot feest met BBQ in de planning zaterdag 29 augustus. De finaledag zondag 30 augustus begint traditiegetrouw om 09.00 uur met het finalistenontbijt.

De inschrijving loopt nog tot en met woensdag 12 augustus. Ga hiervoor naar www.toernooi.nl en zoek naar Open Toernooi Qui Vive 2026. Mailen mag ook, naar gras@quivivetennis.nl.

Op de foto: Inschrijven voor Open 25+ toernooi bij Qui Vive kan nog tot en met 12 augustus. Foto: aangeleverd.