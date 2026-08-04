Zomerse expositie in galerie KunstRondeVenen

Mijdrecht – De zomervakantie weerhoudt KunstRondeVenen er niet van om ook in de maand augustus de galerie in de Lindeboom 7 in Mijdrecht een bezoek waard te maken. Van 6 tot en met 29 augustus zijn er tekeningen, schilderijen en beelden te zien van zestien kunstenaars uit gemeente De Ronde Venen, onder wie Carla van der Kooi, Annette Bosma, Annemarieke Reeskamp, Dorien Vos, Frank de Leeuw, Marcel Straver, Marie-Thérèse Willekens, Marian Blokker, Elianne Groenhart, Marijke Zwart, Willy van Loon-Van Dijk, Maaike van Rijn, Anke van Aken-Van Dijk, Eric van Wattum, Paul Kassing en Gerarda Demarteau.

Deze kunstenaars zijn bij toerbeurt zelf aanwezig om belangstellenden te ontvangen en werken toe te lichten, op donderdag, vrijdag en zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur.

De entree is vrij en zonder enige verplichting. Meer informatie over de expositie, de kunstenaarsvereniging en de exposerende kunstenaars is te vinden op www.kunstrondevenen.nl, de Facebook-pagina van KunstRondeVenen en op de instagram-pagina Kunst in De Ronde Venen.

Op de foto: Werk van Frank de Leeuw. Foto: aangeleverd.