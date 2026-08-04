Melding leidt tot aanhouding van klusjesmannen-oplichters: schoonmaakklus loopt op tot 2.000 euro

Uithoorn – Een melding over rondtrekkende klusjesmannen in Uithoorn heeft geleid tot de aanhouding van drie mannen die worden verdacht van oplichting. De politie kwam de verdachten op het spoor, nadat een inwoner melding had gemaakt van een groep die mogelijk betrokken was bij een oplichtingszaak.

Agenten controleerden de mannen in Uithoorn, maar constateerden op dat moment geen strafbare feiten. De melding vormde echter aanleiding voor nader onderzoek. Daarbij bleek dat de melder zelf geen slachtoffer was, maar via sociale media een waarschuwing had gezien over dezelfde groep.

Van 300 naar 2.000 euro

De politie wist vervolgens het daadwerkelijke slachtoffer te achterhalen. Die had met de klusjesmannen een schoonmaakklus afgesproken voor 300 euro. Tijdens de werkzaamheden zou sprake zijn geweest van zogenoemd meerwerk, waardoor de rekening opliep tot bijna 2.000 euro. Volgens de politie werd het slachtoffer onder druk gezet en geïntimideerd om het hogere bedrag direct contant te betalen. Op de uiteindelijke factuur stond echter alleen het oorspronkelijk afgesproken bedrag van 300 euro vermeld.

Camerabeelden

Tijdens het opnemen van de aangifte kreeg de politie camerabeelden in handen. Daarop waren dezelfde personen te zien als de mannen die eerder die dag in Uithoorn waren gecontroleerd. Op basis van de aangifte, de camerabeelden en overige onderzoeksbevindingen gaf de officier van justitie toestemming om de drie verdachten buiten heterdaad aan te houden op verdenking van oplichting. De verdachten zijn overgebracht naar een cellencomplex. Het politieonderzoek is nog in volle gang.

Politie waarschuwt inwoners

De politie roept inwoners op alert te zijn op rondtrekkende klusjesmannen die ongevraagd werkzaamheden aanbieden. Volgens de politie verhogen oplichters tijdens de werkzaamheden regelmatig de prijs onder het mom van meerwerk en oefenen zij druk uit om direct, vaak contant, te betalen.

Wie een verdachte situatie ziet, wordt gevraagd dit te melden. Bij spoed kan 112 worden gebeld. In andere gevallen is de politie bereikbaar via 0900-8844 of via de website van de politie.

Op de foto: Melding leidt tot aanhouding van klusjesmannen-oplichters. Foto: aangeleverd.