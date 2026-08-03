Meer mensen naar Aalsmeer verhuisd dan vertrokken

Aalsmeer – De gemeente Aalsmeer was vorig jaar behoorlijk in trek bij nieuwe inwoners van buitenaf. Er vestigden zich namelijk meer nieuwe inwoners dan dat er mensen uit Aalsmeer vertrokken. Vooral vanuit Amstelveen kwam veel nieuwe aanwas. Wie Aalsmeer juist achter zich liet, ging het vaakst in Amsterdam wonen. Dat meldt vergelijkingssite Slimster op basis van onderzoek van nieuwe CBS-cijfers. In 2025 besloten 1.343 inwoners Aalsmeer in te ruilen voor een andere gemeente. Daartegenover stond dat Aalsmeer 1.468 nieuwe inwoners mocht welkom heten. Dat leidt tot een positief verhuissaldo van 125, oftewel +9 procent. Dat past volgens Marco Schuurman van Slimster goed in het landelijke beeld: “We zien dat met name de regio’s buiten de grote steden in trek zijn, vanwege de nog relatief betaalbare woningen.”

Meeste aanwas uit Amstelveen

Wie zich nieuw in Aalsmeer komt vestigen, komt het vaakst uit Amstelveen. 392 van de 1.468 nieuwe inwoners komen uit deze gemeente. Ook vanuit Amsterdam (277) en Haarlemmermeer (184) is Aalsmeer behoorlijk in trek. Andersom verhuizen inwoners van Aalsmeer het vaakst naar Amsterdam. In 2025 ging het om 222 mensen. Daarna volgen Amstelveen (162) en Haarlemmermeer (142).

Positief verhuissaldo

Van alle 342 gemeenten zagen er slechts 55 meer inwoners vertrekken dan dat er nieuwe inwoners voor terugkwamen. Het overgrote merendeel van de gemeenten had dus een positief verhuissaldo. Dat heeft volgens Slimster twee duidelijke verklaringen. Allereerst het woningaanbod en de huizenprijzen in de grote steden. Zo hebben Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en Arnhem samen een negatief verhuissaldo van maar liefst 39.595 inwoners. Al die mensen vertrokken dus naar een andere, vaak kleinere binnenlandse gemeente. De tweede verklaring is het feit dat asielzoekers vanuit de grote opvangcentra in de gemeenten Westerwolde, Cranendonck en Gilze en Rijen verdeeld worden over de rest van het land. Deze drie gemeenten kenden samen een netto uitstroom van 29.853 voormalige inwoners. Immigratie en emigratie hebben overigens geen invloed, aangezien deze cijfers alleen betrekking hebben op verhuizingen tussen Nederlandse gemeenten.