Open Uithoorns Kampioenschap Jeu de Boules trok 36 teams

De Kwakel – Op de banen van Jeu de boulesvereniging BUT aan de Vuurlijn in De Kwakel werd zondag 2 augustus de 41e editie van het Open Uithoorns Kampioenschap gespeeld. Met 36 deelnemende teams en zo’n tachtig spelers was het een drukbezet en sfeervol toernooi, waarvoor deelnemers uit alle windstreken van Nederland naar De Kwakel waren afgereisd.

Het toernooi is inmiddels een begrip binnen de Jeu de Boules wereld. Onder de deelnemers bevonden zich ook enkele bekende namen binnen de sport. Marco van Zanten is een echte topper, die legt de ballen zo tegen het butje aan. Ook Mits Horn behoort tot de sterke spelers, evenals Joop Pols, de goeroe van de pétanque. Hoewel de wedstrijden fanatiek werden gespeeld en er volop werd gestreden om de titel overheerste vooral de ontspannen en gemoedelijke sfeer op en rond de banen.

Maak kennis met de vereniging

Jeu de boulesvereniging BUT hoopt, dat het kampioenschap ook nieuwe liefhebbers enthousiast maakt voor de sport. Belangstellenden die eens kennis willen maken met de vereniging kunnen contact opnemen met Harry van den Dungen via 06 – 53 700 267 of Ben Disseldorp via 06 – 4144 8465. Meer informatie is te vinden op www.buthamen.nl.

Op de foto: Het Open Uithoorns Kampioenschap jeu de boules bij BUT trok 36 teams. Foto: Wilco de Vries.