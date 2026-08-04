Sportcluster Mijdrechtse Dwarsweg lijkt vorm te krijgen

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Wilnis/Mijdrecht – De plannen voor een nieuw sportcluster langs de Mijdrechtse Dwarsweg krijgen langzaam maar zeker meer contouren. Gemeente De Ronde Venen nodigt direct omwonenden uit voor zogenoemde keukentafelgesprekken om vragen, zorgen en ideeën over het project te bespreken. Daarnaast wordt eind augustus een openbare informatieavond gehouden.

Met de ontwikkeling van het sportcluster werkt de gemeente samen met Stichting Combibaan De Ronde Venen aan de realisatie van een langgekoesterde wens van veel sportliefhebbers: een multifunctionele combibaan die in koude winters dienst kan doen als ijsbaan en de rest van het jaar gebruikt wordt voor hardlopen en skeeleren. Maar de plannen reiken verder. Ook wordt onderzocht of Hockeyvereniging Mijdrecht en Tennisvereniging Wilnis kunnen verhuizen naar het gebied langs de Mijdrechtse Dwarsweg. Een dergelijke verhuizing zou ruimte vrijmaken op de huidige sportlocaties, waar volgens de gemeente behoefte bestaat aan extra ruimte voor nabijgelegen basisscholen.

Meer dan een sportvoorziening

De ambitie achter het project is groter dan de aanleg van enkele sportvelden en een baan. De gemeente ziet het sportcluster als een centrale ontmoetingsplek waar sport, beweging en recreatie samenkomen. Daarmee past het plan in een bredere trend waarin sportterreinen steeds vaker ook een maatschappelijke functie krijgen. Tegelijkertijd roept een ontwikkeling van deze omvang onvermijdelijk vragen op. Omwonenden denken onder meer na over de gevolgen voor verkeer, parkeren, geluid en de invloed op het landschap. Juist daarom kiest de gemeente ervoor om niet alleen een informatieavond te organiseren, maar ook individuele gesprekken aan te bieden.

Keukentafel als gesprekstafel

Gemeentelijk projectleider Mike Voorend benadrukt met deze aanpak het belang van persoonlijk contact. Omwonenden kunnen een keukentafelgesprek aanvragen om specifieke aandachtspunten uitgebreider te bespreken dan tijdens een algemene informatieavond mogelijk is. “De keuze voor deze vorm van participatie laat zien dat de gemeente zich bewust is van de impact die een dergelijke gebiedsontwikkeling kan hebben op de directe omgeving. Waar publieke bijeenkomsten vaak vooral bedoeld zijn om plannen toe te lichten, bieden individuele gesprekken ruimte voor maatwerk en persoonlijke zorgen.”

Het project kent een lange adem. Vorig jaar stemde de gemeenteraad unaniem in met de aankoop van grond voor onder meer de aanleg van de combibaan. Als de verdere procedures volgens planning verlopen, start volgend jaar het voorbelasten van de grond. Dat is nodig om de bodem geschikt te maken voor de uiteindelijke aanleg. De planning is ambitieus, maar realistisch: bij een voorspoedig verloop zou de nieuwe voorziening vanaf medio 2030 daadwerkelijk in gebruik kunnen worden genomen.

Informatieavond

Maandag 31 augustus organiseert de gemeente een openbare inloopavond in Bowling Mijdrecht aan de Ontspanningsweg in Mijdrecht. Naast vertegenwoordigers van de gemeente zijn ook Hockeyvereniging Mijdrecht, Tennisvereniging Wilnis en Stichting Combibaan aanwezig om vragen te beantwoorden en de plannen toe te lichten. De informatieavond vindt plaats van 19.30 tot 21.00 uur.

Omwonenden die een persoonlijk gesprek willen aanvragen, kunnen contact opnemen met projectleider Mike Voorend van gemeente De Ronde Venen via m.voorend@derondevenen.nl. De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft voor het project. Voor de direct omwonenden vormt het bovendien een eerste moment om inzicht te krijgen in hoe een gebied dat nu nog vooral wordt gezien als open ruimte, zich de komende jaren mogelijk ontwikkelt tot een van de grootste sportlocaties van De Ronde Venen.

Op de foto: De plannen voor een nieuw sportcluster langs de Mijdrechtse Dwarsweg krijgen langzaam maar zeker meer contouren. Foto: Wilco de Vries.