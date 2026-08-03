Weer aanrijding op ramp-rotonde in Uithoorn

Uithoorn – Verleden week was het opnieuw raak op de ramprotonde Prinses Maximalaan/Faunalaan ter hoogte van de dokterspost in Uithoorn. Een auto en een wielrenner kwamen op de rotonde in botsing, waarbij de man op de fiets bij de valpartij behoorlijk gewond raakte. De bestuurder van de auto heeft de wielrenner vermoedelijk te laat opgemerkt.

De wielrenner moest met spoed naar het ziekenhuis worden vervoerd. Getuigen en omstanders hielden een kleed van aluminiumfolie boven het slachtoffer en de verzorgers tegen de felle zon om ze zo uit de hitte te houden.

Nog niet zo lang geleden zijn voor de rotonde extra drempels aangelegd, omdat snelheid de boosdoener zou kunnen zijn van de vele ongevallen. Maar er rijzen steeds meer vragen of de onoverzichtelijkheid inmiddels niet medeoorzaak is van alle ongevallen.

Op de foto: De zwaar beschadigde fiets. Foto: Jan Uithol.