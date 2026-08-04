Vrijwilligers vormen kloppend hart van Filmtheater Gerrit

Uithoorn – Filmtheater Gerrit aan de Alfons Ariënslaan 1 in Uithoorn kan terugkijken op een actief en succesvol eerste halfjaar van 2026. Met een gevarieerd filmaanbod, duizenden bezoekers, nieuwe investeringen en diverse maatschappelijke samenwerkingen laat het filmtheater opnieuw zien welke culturele waarde het heeft voor Uithoorn en omgeving. Achter al deze activiteiten staat echter één belangrijke kracht: de vrijwilligers die het filmtheater volledig draaiende houden.

Sinds maart biedt Filmtheater Gerrit vijf filmvertoningen per week aan, van donderdag tot en met zondag. Daarmee is het aanbod verder uitgebreid en krijgen bezoekers meer keuze in films en vertoningstijden. Het theater programmeert bewust een breed scala aan genres, van kaskrakers en romantische films tot thrillers, drama’s en documentaires, afgestemd op de smaak van het lokale publiek.

Bijzondere evenementen

In de eerste zes maanden van 2026 werden maar liefst 127 openbare voorstellingen van 47 verschillende filmtitels georganiseerd. Populaire titels als ‘Amsterdamned II’, ‘Hamnet’, ‘Boomers’, ‘Champagne’ en ‘The Devil Wears Prada 2’ trokken veel bezoekers. Ook films over muziekiconen bleken een succes. Voorstellingen van onder meer ‘Michael’ en ‘Song Sung Blue’ waren goed gevuld. Daarnaast organiseerde het filmtheater diverse bijzondere evenementen. Zo was de jaarlijkse editie van IDFA on Tour volledig uitverkocht en werd Valentijnsdag op originele wijze gevierd met een zogenaamde ‘Blind date’-voorstelling. Bezoekers wisten vooraf niet welke romantische film zij zouden zien en werden ontvangen in een sfeervol versierde zaal.

3.703 bezoekers

In totaal bezochten 3.703 mensen het filmtheater in de eerste helft van 2026. Dat zijn er iets minder dan in dezelfde periode vorig jaar, toen 3.980 bezoekers werden geregistreerd. Toch spreekt het bestuur van een positief resultaat. Door het aantal vertoningen uit te breiden, wordt bewust gekozen voor meer toegankelijkheid en flexibiliteit voor bezoekers.

Ook op communicatief vlak groeit Filmtheater Gerrit verder. Het aantal abonnees op de digitale filmladder steeg van 2.431 naar 2.567. Daarnaast wordt de programmabrochure verspreid via tientallen locaties in Uithoorn, De Kwakel, Mijdrecht, Wilnis en Aalsmeer. Op 7 juni werd bovendien de 25.000ste bezoeker sinds de oprichting feestelijk in het zonnetje gezet.

Grote investeringen dankzij sponsors

Een belangrijke mijlpaal was de ingebruikname van een nieuwe laserprojector ter waarde van ruim 55.000 euro. Dankzij steun van bedrijven, fondsen, donateurs en de Vrienden van Filmtheater Gerrit kon deze investering worden gerealiseerd. De projector biedt een aanzienlijk betere beeldkwaliteit, werkt energiezuiniger en produceert minder geluid. Ook werden een nieuwe microfoonset, dvd-speler en diverse praktische voorzieningen aangeschaft. Opvallend is dat één van de vrijwilligers zelfs een nieuwe, bredere trap naar het podium bouwde, waardoor de veiligheid van de nooduitgang verder is verbeterd.

Meer dan alleen film

Filmtheater Gerrit vervult bovendien een belangrijke maatschappelijke functie. Er zijn samenwerkingen met scholen, Vluchtelingenwerk, Speel Mee, Mantelzorg & Meer en de gemeenten Uithoorn en Ouder-Amstel. Zo werd onder meer een speciale vertoning georganiseerd van de documentaire ‘De Klantreis’, gevolgd door een discussie over inburgering. Ook namen vrijwilligers deel aan een grootschalige oefening van brandweer en hulpdiensten. Daarmee werd niet alleen gewerkt aan de veiligheid van het gebouw, maar ook aan de deskundigheid van de vrijwilligers.

Onmisbare vrijwilligers

Dat brengt het filmtheater bij de belangrijkste conclusie van het halfjaarverslag: zonder vrijwilligers zou Filmtheater Gerrit simpelweg niet bestaan. Van techniek en kaartcontrole tot programmering, sponsoring, schoonmaak, decoratie en calamiteitenoefeningen: alles wordt uitgevoerd door enthousiaste vrijwilligers.

De uitbreiding naar vijf voorstellingen per week maakte extra inzet noodzakelijk. Dankzij nieuwe aanwas en de grote bereidheid om voor elkaar in te springen, wist het theater deze groei succesvol op te vangen.

Met betrokken vrijwilligers bewijst Filmtheater Gerrit dat cultuur niet alleen draait om films, maar vooral om mensen die zich belangeloos inzetten voor hun gemeenschap. Juist die inzet maakt Filmtheater Gerrit tot wat het vandaag is: een bruisende ontmoetingsplek en volgens velen een van de leukste bioscopen van de regio.

Op de foto: Filmtheater Gerrit programmeert een breed scala aan genres afgestemd op de smaak van het lokale publiek. Foto: aangeleverd.