Fase 2 E-harbour Uithoorn gerealiseerd

Uithoorn – De uitbreiding van de E-harbour Uithoorn is afgerond. Aan de in 2023 gerealiseerde haven aan de Wilhelminakade zijn onlangs circa veertig extra ligplaatsen voor vaste ligplaatshouders toegevoegd. Daarmee is fase 2 van het project voltooid en beschikt de haven over meer capaciteit voor watersporters die op zoek zijn naar een permanente ligplaats aan de Amstel.

De E-harbour wordt beheerd door hetzelfde team havenmeesters dat ook verantwoordelijk is voor de naastgelegen passantenhaven Aeme-stelle. Dankzij hun dagelijkse inzet blijven beide havens verzorgd, veilig en gastvrij voor bezoekers en vaste gebruikers. Vanuit de organisatie wordt de havenmeesters dan ook nadrukkelijk bedankt voor hun professionele en plezierige inzet, jaar in jaar uit.

Uithoorn groeit daarmee verder als aantrekkelijke aanlegplaats voor recreatievaart. De ligging aan de Amstel biedt een uitstekend vertrekpunt voor tochten richting Amsterdam, De Ronde Venen en het Groene Hart. Met zowel passantenplaatsen als vaste ligplaatsen aan de Wilhelminakade biedt de E-harbour een moderne en toegankelijke uitvalsbasis voor waterliefhebbers uit de regio en daarbuiten.

Op de foto: De E-harbour wordt beheerd door hetzelfde team havenmeesters dat ook verantwoordelijk is voor de naastgelegen passantenhaven Aeme-stelle. Foto: aangeleverd.