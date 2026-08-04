Uur U nadert voor KunstRondeVenen: ‘We hopen snel nieuwe ruimte te vinden’

Mijdrecht – Kunstenaarsvereniging KunstRondeVenen organiseert al bijna zes jaar met succes exposities in een winkelruimte aan de Lindeboom 7 in Mijdrecht. Eind augustus komt hier echter een einde aan; de bruikleenovereenkomst is opgezegd en de ruimte krijgt een nieuwe huurder. Daarmee dreigt een belangrijke ontmoetingsplek voor kunst en cultuur in De Ronde Venen te verdwijnen.

“Het zou ontzettend jammer zijn als we deze plek voor kunstenaars en bezoekers kwijtraken”, aldus Albert Vermaas, namens het bestuur van KunstRondeVenen. “We hopen dan ook dat we snel een nieuwe ruimte vinden, zodat we onze exposities kunnen blijven organiseren.”

60 tot 100 vierkante meter

KunstRondeVenen zoekt een plek waar regelmatig exposities kunnen worden georganiseerd en waar bezoekers laagdrempelig kunnen binnenlopen. Meer gedetailleerde wensen, evenals informatie over de maximale maandelijkse kosten, zijn op te vragen via galerie@kunstrondevenen.nl. Het kan gaan om een leegstaand winkelpand, kantoorruimte of een andere geschikte locatie die kan worden ingericht als galerie. Bij voorkeur gaat het om een open en overzichtelijke ruimte met voldoende wandoppervlak en een omvang van 60 tot 100 vierkante meter.

In de afgelopen jaren heeft Kunst RondeVenen zich bewezen als een betrouwbare en zorgzame gebruiker van de ruimte. De galerie is regelmatig geopend en draagt bij aan een levendige en aantrekkelijke uitstraling van het straatbeeld.

Voor meer informatie over KunstRondeVenen en haar leden: www.kunstrondevenen.nl.

Op de foto: KunstRondeVenen zoekt een open en overzichtelijke ruimte met voldoende wandoppervlak en een omvang van 60 tot 100 vierkante meter. Foto: aangeleverd.