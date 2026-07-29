Column: ‘Donald denkt door’

Feestweek met een herinnering

Door Donald Esser.

De komende Feestweek Abcoude van dinsdag 25 tot en met zaterdag 29 augustus staat weer garant voor alles wat het dorp zo bijzonder maakt: ontmoeting, muziek, tradities, gezelligheid en vooral saamhorigheid. Al generaties lang vormt de feestweek een vast ijkpunt op de kalender van inwoners van Abcoude en omgeving. Een week waarin verenigingen, vrijwilligers, ondernemers en bezoekers samen zorgen voor een sfeer die je nergens anders vindt. Ook dit jaar wordt er weer reikhalzend uitgekeken naar het programma. Van de activiteiten voor jong en oud tot de optredens, de ontmoetingen op het plein en de gesprekken die soms tot diep in de nacht doorgaan.

Het zijn juist die momenten die de Feestweek Abcoude maken tot meer dan een reeks evenementen. Het is een traditie die mensen verbindt. Tegelijkertijd zal deze editie voor sommigen ook een moment van terugdenken zijn. Sinds de tragische dood van de toen 17-jarige Lisa in de zomer van 2025 draagt de feestweek voor veel inwoners een extra laag met zich mee. Niet omdat verdriet de boventoon voert, maar omdat herinneringen nu eenmaal onderdeel zijn van het leven in een hechte gemeenschap.

Abcoude is een dorp waar veel mensen elkaar kennen. Juist daardoor blijven herinneringen aan mensen die gemist worden aanwezig. Niet nadrukkelijk, niet op de voorgrond, maar soms in een gesprek, een ontmoeting of een onverwacht moment tijdens een van de vele activiteiten. Dat is misschien wel de kracht van een gemeenschap. Vieren en herinneren kunnen prima naast elkaar bestaan. De feestweek draait om plezier, ontspanning en het maken van nieuwe herinneringen, maar biedt tegelijkertijd ruimte aan de gedachte aan degenen die er niet meer bij kunnen zijn.

De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. Vrijwilligers zetten zich opnieuw met hart en ziel in, verenigingen leveren hun bijdrage en het dorp maakt zich op voor een week vol activiteiten. Zoals ieder jaar zal de vertrouwde sfeer terugkeren, met als symbolische opmaat het gebrul van de motoren tijdens de autocross op 22 juli. Laat dat geluid vooral de aankondiging zijn van een mooie feestweek. Een week waarin we genieten van het leven, van elkaar en van alles wat Abcoude zo bijzonder maakt. En waarin er, ergens op de achtergrond, ook ruimte blijft voor herinneringen die nooit helemaal verdwijnen. Zo blijft de Feestweek Abcoude wat zij altijd is geweest: een feest van en voor het dorp. Een feest dat vooruitkijkt, maar zijn herinneringen koestert. Herinneringen aan Lisa.