Polderfeest De Kwakel bewijst kracht als dorpsevenement

De Kwakel – Vijf dagen lang stond De Kwakel weer volledig in het teken van het Polderfeest. Van het kleurrijke Polder Food Festival tot de gezellige familiedag op zondag. De 48e editie van het jaarlijkse evenement trok opnieuw veel bezoekers en liet zien waarom het feest al jaren behoort tot de grootste en meest geliefde dorpsfeesten in de regio.

Het evenemententerrein aan de Evenementenlaan vormde van woensdag tot en met zondag het bruisende hart van het dorp. Bewoners, oud-Kwakelaars en bezoekers uit de wijde omgeving vonden elkaar tussen de foodtrucks, sportieve activiteiten, muziek-optredens en ontmoetingen die het Polderfeest zo bijzonder maken.

De aftrap werd woensdagavond gegeven met het Polder Food Festival, dat dit jaar volledig was ondergedompeld in de sfeer van een Brazil Summer Carnaval. Met zomerse gerechten, vrolijke klanken en een ontspannen sfeer was de toon direct gezet voor een feestweek vol gezelligheid.

Ook sportief viel er genoeg te beleven. Donderdagavond verschenen honderden deelnemers aan de start van de 38e Kooyman Polderloop. Jong en oud trotseerden het parcours, terwijl de Specials G-Run opnieuw zorgde voor mooie en ontroerende momenten langs de route. Het enthousiaste publiek moedigde de deelnemers luidkeels aan en onderstreepte daarmee het saamhorige karakter van het evenement.

Vrijdagmiddag waren eerst de kinderen aan zet tijdens de vrolijke show Lachen Geblazen, waarna het terrein langzaam volliep voor een van de meest gewaardeerde onderdelen van het feest: de jaarlijkse 55+ middag.

55+ middag

Terwijl de maatschappij steeds sneller lijkt te draaien, bood de bijeenkomst voor senioren een moment van ontspanning en oprechte aandacht. Bezoekers werden hartelijk ontvangen door een enthousiast team vrijwilligers dat met een glimlach en dienbladen vol advocaat met slagroom klaarstond. De sfeer was ontspannen en gemoedelijk. Er werd volop bijgepraat, herinneringen werden opgehaald en oude bekenden vonden elkaar weer terug. Juist dat persoonlijke contact maakte indruk. Waar in het dagelijks leven vaak de klok regeert, draaide het hier om tijd voor elkaar.

De organisatie verliep vlekkeloos en liet zien hoe sterk de vrijwilligerscultuur in De Kwakel is. Achter de schermen werkte een team dat zichtbaar plezier had in het organiseren van deze middag. Dat enthousiasme sloeg moeiteloos over op de bezoekers en zorgde voor een warme, bijna huiskamerachtige sfeer in de grote feesttent.

Zeskamp en feestavond

Zaterdag stond traditioneel de populaire Zeskamp op het programma. Teams uit De Kwakel en omgeving gingen de strijd met elkaar aan tijdens een reeks ludieke en uitdagende spellen. Onder luid gejuich van familie, vrienden en supporters werd fanatiek gestreden, maar bovenal veel gelachen. ‘s Avonds barstte het feest los met optredens van Kafke, Piraten Power Hour, Pater Moeskroen en DJ Menzoo. De feesttent zat afgeladen vol en de artiesten wisten de bezoekers moeiteloos mee te krijgen. Voor velen groeide deze avond uit tot het absolute hoogtepunt van het weekend.

Familiedag

De afsluitende familiedag op zondag bracht nog eenmaal jong en oud samen. Met muziek, activiteiten en verrassingsoptredens kwam er een einde aan een geslaagde editie van het Polderfeest. Het Polderfeest bewees opnieuw de waarde als ontmoetingsplaats voor generaties inwoners. Vijf dagen lang stonden gezelligheid, betrokkenheid en saamhorigheid centraal. Precies de ingrediënten die het Polderfeest al bijna een halve eeuw tot een begrip maken.

Op de foto (boven): Bezoekers aan de 55-plusmiddag werden hartelijk ontvangen door een enthousiast team van jonge vrijwilligers. Foto: Wilco de Vries.