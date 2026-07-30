Kindervoorstelling ‘Hé koe’ in theater Elsrijk

Amstelland – Op zondagmiddag 16 augustus is er de kindervoorstelling ‘Hé koe waar ga je naar toe’ in Openluchttheater Elsrijk. Deze vrolijke kindervoorstelling over een dappere koe op avontuur, naar het prentenboek van Joes, is gebaseerd op een waargebeurd verhaal van koe Leonarda 12, die tijdens de watersnoodramp van juli 2021 in Limburg 100 kilometer door de Maas zwom.

Op zoek naar avontuur

Op een dag is koe het eeuwige geloei en grazen meer dan zat. Ze springt in de rivier, op zoek naar avontuur en iets heel nieuws om te ontdekken. Maar hoe verder ze zwemt, hoe kouder en dieper het water wordt… en hoe meer ze haar warme bedje van stro begint te missen. Zal koe weer veilig thuiskomen? Na afloop mag er natuurlijk keihard ‘boe’ geroepen worden! De shows van Joes zijn interactief, muzikaal en zitten vol humor voor jong en oud. Spel en muziek: Joes Boonen. Regie: Olaf van de Ven. Vormgeving: Gunilla Andersson.

Het adres van het Openluchttheater Elsrijk is De Ruwiellaan 20 in Amstelveen. De voorstelling begint om 15.00 uur en de kassa is open vanaf 14.30 uur. Bij slecht weer gaat de voorstelling niet door. Een kaartje kost 7,50 euro inclusief één consumptie en kan online besteld worden via www.openluchttheaterelsrijk.nl/agenda en te koop bij de kassa op de dag van de voorstelling uitsluitend met pin of QR-code.

Foto: Joes Boonen (aangeleverd).