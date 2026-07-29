Fietsers en scooterrijders nemen risico door afsluiting fietspad N201

De Ronde Venen – De tijdelijke afsluiting van het fietspad langs de N201 zorgt voor veel frustratie onder fietsers en scooterrijders die vanuit Vinkeveen of Wilnis richting Uithoorn en Amstelveen reizen of andersom. De gebruikelijke route is halverwege volledig afgesloten, waardoor weggebruikers een flinke omleiding moeten volgen. Niet iedereen kiest daarvoor. Tijdens het maken van foto’s van de situatie voor De Meerbode viel op hoe een oudere dame met haar fiets over de busbaan reed, een plek waar fietsers en scooters niet zijn toegestaan. De vrouw reageerde: “Ja, dat weet ik. Ik ben me ervan bewust. Maar als ik de officiële omleidingsroute moet volgen, moet ik een enorme omweg maken voordat ik op mijn bestemming ben.” Hoewel de bebording duidelijk aangeeft dat fietsers en scooterrijders de aangegeven omleiding moeten volgen, is de frustratie onder veel weggebruikers begrijpelijk. De extra reistijd zorgt ervoor dat sommigen toch het risico nemen om de afsluiting te omzeilen.

Afzettingen weggehaald

Opvallend was bovendien dat er afgelopen vrijdag geen werkzaamheden zichtbaar waren op het afgesloten traject. Dat leidde opnieuw tot onbegrip bij omwonenden en weggebruikers. Waarom is een route volledig afgesloten als er op dat moment niet wordt gewerkt, zo vragen velen zich af. Alsof de verwarring nog niet groot genoeg was, bleken vrijdagavond de afzethekken aan de zijde van Mijdrecht te zijn weggehaald. Gezien de grote ergernis onder fietsers en scooterrijders ligt het voor de hand dat de afsluiting voor sommigen aanleiding is geweest om de hekken te verwijderen, al is daar geen bewijs voor.

Feit blijft dat de afsluiting en de bijbehorende omleidingsroute van kracht blijven tot en met 14 augustus 16.00 uur. Weggebruikers doen er verstandig aan de aangegeven omleiding te volgen, hoe vervelend die extra kilometers ook zijn. Werkzaamheden aan de weg komen immers nooit op een geschikt moment. Toch is het belangrijk dat iedereen de verkeersregels blijft naleven. Een kortere route kan aantrekkelijk lijken, maar een rit over de busbaan brengt niet alleen een boete met zich mee, maar kan ook levensgevaarlijke situaties veroorzaken.

Op de foto: De tijdelijke afsluiting van het fietspad langs de N201 zorgt voor veel frustratie onder fietsers en scooterrijders die vanuit Vinkeveen of Wilnis richting Uithoorn en Amstelveen reizen of andersom. Foto: Wilco de Vries.