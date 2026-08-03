Terrasbezoekjes en betekenisvolle ontmoetingen

Mijdrecht – Samen genieten van een kop koffie op een zonnig terras was de opzet van de gezellige terrasbezoekjes, die de Zonnebloem recentelijk organiseerde bij Brasserie Spoorhuis in Mijdrecht. De historische locatie aan het oude station vormde een sfeervolle ontmoetingsplek voor deelnemers en vrijwilligers.

In totaal namen 137 deelnemers en vrijwilligers deel aan deze activiteit. Om iedereen voldoende aandacht en rust te geven, werden zij verdeeld over elf groepen. Zo ontstond er alle ruimte voor een goed gesprek, nieuwe ontmoetingen en vooral veel gezelligheid.

Bij aankomst werden de gasten hartelijk ontvangen met een kop koffie of thee en iets lekkers. Deze traktatie werd mogelijk gemaakt dankzij een gulle bijdrage van de Riki Stichting, waarvoor de Zonnebloem zeer dankbaar is. Dankzij deze ondersteuning konden alle gasten onbezorgd genieten van een warm welkom.

De Riki Stichting is een Nederlandse liefdadigheidsorganisatie die zich inzet om eenzaamheid onder ouderen te verminderen en betekenisvolle ontmoetingen te stimuleren. De terrasbezoekjes waren voor veel deelnemers een fijne gelegenheid om er weer even op uit te gaan, bekenden te ontmoeten en samen te genieten van de gastvrije sfeer van het Spoorhuis. Vrijwilligers zorgden ervoor dat iedereen zich welkom voelde en dat ook deelnemers die minder mobiel zijn, zonder zorgen konden deelnemen.

De Zonnebloem kijkt met veel plezier terug op deze geslaagde activiteit. De vele lachende gezichten en gezellige gesprekken bewezen opnieuw hoe waardevol een eenvoudige ontmoeting kan zijn.

Op de foto: De terrasbezoekjes waren voor veel deelnemers een fijne gelegenheid om er weer even op uit te gaan. Foto: aangeleverd.